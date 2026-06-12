Polska W Złotoryi powstaje nowy ośrodek psychoterapii dla dzieci. Przy wsparciu Fundacji TVN Oprac. Paulina Borowska |

Prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska o budowie ośrodka psychoterapii w Złotoryi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W Złotoryi dzięki wsparciu Fundacji TVN i Fundacji PKO BP powstaje nowy, liczący 200 metrów kwadratowych powierzchni, Ośrodek Środowiskowej Opieki dla Dzieci i Młodzieży. Dotychczas ośrodek ten mieścił się przy szpitalu, co nie było komfortowym rozwiązaniem dla pacjentów.

Jak mówiła w czwartek Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN, "wcześniejszy ośrodek był bardzo ciasny, był położony przy szpitalu, a rejestracja była w oddziale psychiatrycznym, co w przypadku bardzo małych dzieci jest czasami lekko traumatyzujące".

- Ten (powstający) ośrodek jest w zupełnie neutralnej przestrzeni - dodała. - Dzięki temu młodzi w pełnym komforcie będą mogli korzystać z infrastruktury i ze wspaniałych ekspertów - dodała.

Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy psychologicznej i psychiatrycznej

Kierownikiem ośrodka w Złotoryi zostanie psychoterapeutka Paula Pyra. W rozmowie z TVN24 podkreśliła, że nowe warunki będą znacznie lepsze zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla personelu.

Zaznaczyła, że kiedy "miejsce terapii jest niekomfortowe, to to ogromnie wpływa na proces terapeutyczny". - Aktualnie poradnia znajduje się przy budynku szpitala. Jest to stygmatyzujące. Teraz dzieci często przychodzą do nas na terapię z jakimś poziomem lęku - przyznała. - Nasza przyszła poradnia ma dopracowany każdy detal (...), jest przemyślana od kolorów podłóg, ścian, samą lokalizację, kolorystykę, ilość i wielkość gabinetów i światło, które będzie w gabinetach. Wszystko to zostało zaprojektowane tak, żeby miało jak najlepszy wpływ na pracę i żeby pacjenci czuli się tutaj bezpiecznie i dobrze - wymieniała.

Eksperci zauważają, że coraz więcej dzieci zgłasza się do specjalistów po pomoc z powodów natury psychicznej. Paula Pyra zauważa, że jedną z przyczyn była pandemia. - Widać, że te kompetencje społeczne na pewnym etapie ich wieku nie zostały wypracowane. Rodziny były wystraszone, był duży poziom lęku w domach. To wszystko wpływa na zaburzenia, które pojawiają się u dzieci - mówiła.

Działalność Fundacji TVN

Świętująca w tym roku swoje 25-lecie Fundacja TVN od sześciu lat zajmuje się kwestią zdrowia psychicznego. Na początku zeszłego roku oficjalnie otwarto Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. - Na terenie całej Polski budujemy gabinety psychiatryczne i psychologiczne, do 2027 roku będzie ich sto - zapewniła Lewandowska.

W czerwcu ogłoszono zaś budowę nowoczesnego ośrodka diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci - The Brain. W wyposażenie ośrodka zaangażowała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przeznaczy środki na śródoperacyjny rezonans.