W szpitalach brakuje krwi, winna pandemia. "Bez pomocy dawców nie damy rady"

Z tego samego powodu pojedyncze zabiegi odwołał też szpital w Czerwonej Górze pod Kielcami. - Mieliśmy odwoływane zabiegi w zakresie szczególnie ortopedii, endoprotezoplastyki. To jest stres dla pacjenta i to wszystko w ogóle zaburza nam prace szpitala – przyznaje Youssef Sleiman dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze.

Walka o krew

Chociaż w okresie letnim krwi zazwyczaj pobiera się mniej, to tak pustych półek w magazynach jak teraz, nie było od dawna. Wszystko przez pandemię.

- Nie mogliśmy jeździć ani do szkół ponadpodstawowych, ani do uczelni, ani organizować tradycyjnej akcji "Wampiriada". Stąd ten okres jest dla nas trudny, bo musimy zdobywać krew tak naprawdę na bieżąco – tłumaczy prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Wzrasta też zapotrzebowanie. Po lockdownie szpitale wykonują teraz i bieżące i zaległe zabiegi. Pracy mają więcej także z innego powodu. - Lekarze zauważyli, że w tym roku jest więcej wypadków wśród dzieci, można domniemywać, że po okresie izolacji wszyscy tak zachłannie zaczęli czerpać z życia, że dochodzi do większej liczby wypadków – mówi Anna Mazur-Kałuża.

Potrzebna jest w zasadzie każda grupa krwi. Najmniej ABRH+, najbardziej - grupa zero, tak zwana ratunkowa, którą w razie pilnej potrzeby można podać każdemu.

Czwartkowe kolejki

W całym kraju rozdzwoniły się telefony do regularnych dawców. - Dawcy przychodzą, ale w związku z tym, że codziennie wydajemy do szpitali około 300 jednostek, to potrzebujemy, żeby aż 300 osób się u nas pojawiło. I z tym czasami bywa kłopot – przyznaje Agnieszka Łaba, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.