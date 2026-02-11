Dziś pierwsze spotkanie liderów z udziałem Pełczyńskiej-Nałęcz

Spotkanie ma odbyć się o 18 w KPRM albo w willi premiera. Jak wynika z informacji Zalewskiej, spotkanie ma dotyczyć kwestii personalnych, w tym teki wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Liderzy mają rozmawiać także o stabilności Polski 2050 i planie ustawowych działań na najbliższe miesiące.
O tym, że liderzy koalicji spotkają się w środę, mówił później w radiu TOK FM prezes PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
