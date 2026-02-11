Logo strona główna
Polska

Dziś pierwsze spotkanie liderów z udziałem Pełczyńskiej-Nałęcz

Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przed posiedzeniem rządu w sierpniu 2025 roku
Zalewska: w środę ma odbyć się spotkanie liderów koalicji z udziałem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Źródło: TVN24
W środę odbędzie się pierwsze spotkanie liderów koalicji rządowej z udziałem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - dowiedzieli się Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Więcej na ten temat opowiadają w "Podcaście politycznym" w TVN24+.

Spotkanie ma odbyć się o 18 w KPRM albo w willi premiera. Jak wynika z informacji Zalewskiej, spotkanie ma dotyczyć kwestii personalnych, w tym teki wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Liderzy mają rozmawiać także o stabilności Polski 2050 i planie ustawowych działań na najbliższe miesiące.

Więcej na ten temat w "Podcaście politycznym" w TVN24+.

O tym, że liderzy koalicji spotkają się w środę, mówił później w radiu TOK FM prezes PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Wojenna atmosfera". Trwają rozmowy o wyjściu z partii
"Wojenna atmosfera". Trwają rozmowy o wyjściu z partii

Patryk Michalski, Mikołaj Stępień
Opracował Kuba Koprzywa/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Pełczyńska-NałęczDonald TuskKoalicja 15 października
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica