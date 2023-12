W środę Kolegium ds. Służb Specjalnych. Decyzje będą "masywne, szybkie i jednoznaczne"

Przypomniał przy tym, że zaprzysiężenie rządu przez prezydenta jest zaplanowane na środę na godzinę 9. Tusk mówił, że jest kilka powodów, dla których odbędzie się to tak wcześnie. - Także po to, żebym przed wyjazdem do Brukseli zdążył jeszcze nie tylko z ministrami udać się do naszych nowych miejsc pracy, ale także, żeby porozmawiać w gronie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych o decyzjach, które chcemy podjąć i podejmiemy natychmiast - zapowiedział Tusk.