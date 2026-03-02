Logo strona główna
Polska

"Hanka jest z nami, nie zapomnimy o niej nigdy"

0103N232XR F16 KOLBUS IMPREZA CHARYTATYWNA BEZ WIZ-0058
Turniej charytatywny "Chłopaki nie płaczą" w Skierniewicach. "Hanka jest z nami"
Źródło: Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24
17-letnia Hania zmarła niespełna dwa miesiące temu. Chorowała na raka kości. Diagnozę poznała prawie rok temu, ale przez urzędniczą biurokrację nie doczekała się świadczenia wspierającego. Pieniądze, które udało się zebrać podczas internetowej zbiórki na leczenie Hani, jej matka chce teraz przekazać innym dzieciom.

Wybrała trzy rodziny. Finansowe wsparcie trafi do Natalii, Mieszka oraz do braci - 6-letniego Adama i 4-letniego Kuby. Sylwia Barczak, matka Hani, bez wahania zgodziła się również, żeby turniej charytatywny zorganizowany z myślą o jej córce dedykować Adamowi i Kubie. 

W sobotę w Skierniewicach pod tytułem "Chłopaki nie płaczą", nawiązującym do polskiej komedii, rozegrano mecz, podczas którego zbierano pieniądze na leczenie chłopców. - Hanka jest z nami, jest w naszych myślach, w naszych sercach, w naszej pamięci. Nie zapomnimy o niej nigdy - mówi Katarzyna Bil, matka Natalii, do której również trafi wsparcie finansowe.

Autorka/Autor: Marta Kolbus

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

