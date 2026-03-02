"Hanka jest z nami, nie zapomnimy o niej nigdy"

Turniej charytatywny "Chłopaki nie płaczą" w Skierniewicach. "Hanka jest z nami" Źródło: Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wybrała trzy rodziny. Finansowe wsparcie trafi do Natalii, Mieszka oraz do braci - 6-letniego Adama i 4-letniego Kuby. Sylwia Barczak, matka Hani, bez wahania zgodziła się również, żeby turniej charytatywny zorganizowany z myślą o jej córce dedykować Adamowi i Kubie.

W sobotę w Skierniewicach pod tytułem "Chłopaki nie płaczą", nawiązującym do polskiej komedii, rozegrano mecz, podczas którego zbierano pieniądze na leczenie chłopców. - Hanka jest z nami, jest w naszych myślach, w naszych sercach, w naszej pamięci. Nie zapomnimy o niej nigdy - mówi Katarzyna Bil, matka Natalii, do której również trafi wsparcie finansowe.