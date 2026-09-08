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Szykują reformę finansowania posłów. Tajemnicze zapowiedzi i ponadpartyjny żal o niskie zarobki

Patryk Michalski
Patryk Michalski
W Sejmie szykują reformę finansowania posłów
W Sejmie szykują reformę finansowania posłów
Źródło zdj. gł.: PAP
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Kancelaria Sejmu zaczęła prace nad reformą systemu finansowania działalności posłanek i posłów - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Na początku lipca urzędnicy za 10 tysięcy złotych zlecili opracowanie założeń takich zmian. Co zawiera dokument? I czy zasady przyznawania posłom pieniędzy na biura oraz podróżowanie zmienią się jeszcze w tej kadencji Sejmu?Artykuł dostępny w subskrypcji

Oglądaj nowe odcinki programu "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+.

W sejmowych kuluarach dyskusja nad zmianą sposobu wynagradzania posłów toczy się od lat. Przede wszystkim nieoficjalnie, bo choć żaden polityk nie mówi o tym wprost, to wielu parlamentarzystów - ponad politycznymi podziałami - twierdzi, że zarabia za mało. Politycy uważają, że to m.in. z tego powodu przez lata dochodziło do przypadków zawyżania "kilometrówek" czy rozliczania wątpliwych wydatków na biura poselskie.

28 min
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów

Czarno na białym

Jak ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, Kancelaria Sejmu - pod nadzorem jej szefa Marka Siwca - zaczęła oficjalne prace nad reformą systemu finansowania działalności posłanek i posłów.

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Tagi:
SejmPolitykapieniądze
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
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