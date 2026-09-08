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Oglądaj nowe odcinki programu "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+.

W sejmowych kuluarach dyskusja nad zmianą sposobu wynagradzania posłów toczy się od lat. Przede wszystkim nieoficjalnie, bo choć żaden polityk nie mówi o tym wprost, to wielu parlamentarzystów - ponad politycznymi podziałami - twierdzi, że zarabia za mało. Politycy uważają, że to m.in. z tego powodu przez lata dochodziło do przypadków zawyżania "kilometrówek" czy rozliczania wątpliwych wydatków na biura poselskie.

28 min DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów Czarno na białym

Jak ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, Kancelaria Sejmu - pod nadzorem jej szefa Marka Siwca - zaczęła oficjalne prace nad reformą systemu finansowania działalności posłanek i posłów.