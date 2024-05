Posłowie spierali się w czasie czwartkowego posiedzenia Sejmu w temacie rosyjskich wpływów. Rządzący oskarżali PiS o "najbardziej prorosyjską politykę w historii", a ci odpowiadali tyradą pod adresem premiera Donalda Tuska. - Próbujecie odwracać kota ogonem. W kłamstwie jesteście mistrzami, ale prawda jest brutalna i prawda się obroni - zwrócił się do posłów PiS Robert Kropiwnicki z KO.

Jednym z punktów czwartkowego posiedzenia była "informacja bieżąca w sprawie prowadzonej przez rządy PiS polityki prorosyjskiej".

Budka: Putin byłby dumny

Borys Budka, poseł KO, mówił, że Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej "dokonywał rzeczy haniebnych". - Pozbywał się z polskiej armii ludzi, którzy strzegli polskiego bezpieczeństwa. Chwalił się tym, że wysadził przetarg na Caracale - wyliczał.

- Jakie standardy wprowadzał tamten rząd, widzieliśmy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Putin byłby dumny z takich wzorców, które próbowano wprowadzić w Polsce - ocenił Budka.

Jego zdaniem "nigdy w historii nie było takiej polityki prorosyjskiej", jak za czasów PiS. - To, co zrobiono w tej sferze propagandy, postawienie jednego z największych hejterów w Polsce na czele telewizji publicznej, pokazywało, że standardy putinowskie są tym, co chcecie zrobić - stwierdził Budka.

- Jeżeli chcemy rozmawiać o tych wpływach, to wasz guru, wasz premier Mateusz Morawiecki, kiedy miał wiedzę o tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę, co zrobił? Przyjmował tutaj w Polsce niczym głowę państwa panią Marine Le Pen - kobietę, która mówi wyraźnie o tym, że chce, żeby Rosja raz na zawsze miała wpływy w Ukrainie. A co robił premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki w styczniu 2022 roku? Udał się na zlot najbardziej proputinowskich i antyeuropejskich partii w Europie - mówił polityk KO.

Siemoniak: w interesie waszego środowiska jest to, żebyście się oczyścili

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak przypominał, że "jednym z głównych bohaterów afery mailowej jest pułkownik Krzysztof Gaj". - To postać bardzo charakterystyczna dla waszego środowiska. Co zrobił minister Macierewicz, gdy został ministrem? Pułkownika Krzysztofa Gaja, znanego z poglądów putinowskich, antyukraińskich, mianował na szefa głównego zarządu w Sztabie Generalnym. Potem pułkownik Gaj pracował w Kancelarii Premiera u boku ministra Dworczyka i premiera Morawieckiego - mówił.

Jak dodał, Gaj "sam się do tego przyznał w tych mailach, że wykradał tajne informacje z MON-u i prywatną skrzynką je puszczał do ministra Dworczyka". - Nie został za to rozliczony. Jedyną konsekwencją było odebranie mu poświadczenia bezpieczeństwa. Chcę zapewnić, że takie sprawy będą rozliczone - zapewnił.

- Ja rozumiem, że wy krzyczycie, bo to jest nie w zgodzie z waszymi tezami. Natomiast w interesie waszego środowiska jest to, żebyście się oczyścili z takich ludzi jak Macierewicz, skompromitowanych wieloletnim szkodzeniem Polsce, skompromitowanych związkami z Rosją - zwrócił się do posłów PiS.

Siemoniak o prorosyjskich działaniach PiS TVN24

Kropiwnicki: prawda się obroni

Poseł KO i wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki oskarżał PiS, że "próbuje odwracać kota ogonem". - W kłamstwie jesteście mistrzami, ale prawda jest brutalna i prawda się obroni. Po prostu będziemy ją pokazywać i będzie robiła to też komisja premiera Tuska - dodał.

Czarnek: Tusk to najbardziej prorosyjski premier

Przemysław Czarnek z PiS atakował Donalda Tuska za jego działania z 2007 i 2008 roku. - To już było kilka lat po tym, jak Putin zaczął mordować, najeżdżać, prowadził działalność ludobójczą, okradał. Wszystko to wiedzieliście - zwracał się do rządzących.

- Kto z tej mównicy mówił, że chcemy współpracować z Rosją taką, jaka ona jest? Donald Tusk. Kto się ściskał z Putinem na molo w Sopocie? Donald Tusk. Kto podzielił wizyty w Smoleńsku i doprowadził politycznie do katastrofy? Donald Tusk. Kto był kapciowym Merkel i budował Putina politycznie razem z Merkel? Donald Tusk - wyliczał Czarnek. - To wy jesteście prorosyjscy. Polacy wiedzą, że najbardziej prorosyjski premier po 1989 roku to był Donald Tusk - stwierdził.

Autorka/Autor:ads/adso

Źródło: TVN24