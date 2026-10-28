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ROZMOWA PIASECKIEGO

Centrum serwisowe Patriotów w Polsce. Szef MON o szczegółach

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Systemy obrony powietrznej Patriot
Kosiniak-Kamysz o decyzji ws. Patriotów: zagraliśmy wszyscy razem, rząd i prezydent
Źródło wideo: TVN24
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To jest największy sukces przyciągnięcia strategicznego przemysłu zbrojeniowego do Europy i to jest w Polsce - powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując decyzję USA o utworzeniu centrum serwisowania rakiet Patriot w naszym kraju.

W Polsce powstanie centrum serwisowe amerykańskich pocisków Patriot - ogłosiła we wtorek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Polska będzie jedynym krajem na świecie - poza USA - gdzie takie centrum powstanie.

- Jeżeli sekretarz generalny NATO ogłasza wspólnie ze stroną amerykańską, z przedstawicielami firmy amerykańskiej, że to idzie do Polski, wygrywamy ze wszystkimi innymi państwami europejskimi, w tym z naszym zachodnim sąsiadem, to to jest coś, z czego się cieszymy - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, "to jest największy sukces przyciągnięcia strategicznego przemysłu zbrojeniowego do Europy i to jest w Polsce".

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ROZMOWA PIASECKIEGO

Podkreślił, że jest to wspólny sukces rządu i prezydenta. - Jest jedna Polska. Zagraliśmy razem wszyscy. Jest w drużynie podział ról, każdy ma swoje zadania i była konsultacja, było wspieranie się w tej sprawie. Może się raz ucieszmy z tego - powiedział. - Gdyby nie dobry wniosek naszego zespołu i zaangażowanie ze strony rządu, nie byłoby też szansy, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał z prezydentem Trumpem i było to wsparcie polityczne - ocenił Kosiniak-Kamysz. 

Jak tłumaczył, decyzję poprzedził długi proces negocjacyjny. - Najpierw były wszystkie państwa. W Ankarze zostały wybrane cztery państwa: Polska, Niemcy, Holandia, Szwecja. I przejście do kolejnego etapu to już był ten finał - mówił. Jak wskazał, w nim rolę odegrał "nasz wniosek, jakość tego wniosku, gwarancje rządowe i też wsparcie polityczne".

Szef MON o szczegółach działania centrum serwisowego

Kosiniak-Kamysz mówił też o roli takiego centrum. Zaznaczył, że serwisowanie Patriotów "to jest dość częsty proces". - Gdyby to nie było zbyt często, to też nikt by o to tak bardzo nie zabiegał - powiedział. Zapytany, ile pocisków będzie do niego trafiało, minister odparł: - To zależy od tego, jakie linie produkcyjne czy jakie linie serwisowe zostaną tutaj ustanowione. Nie podam tutaj szczegółów, bo one też są objęte tajemnicą.

Szef MON odniósł się też do terminu rozpoczęcia działalności centrum serwisowego w Polsce. - To są najbliższe miesiące - wskazał. - Dyskusja już za nami, decyzja za nami, teraz jest działanie, czyli pozwolenia na budowę, lokalizacja, przyjęcie planu i wdrożenie - mówił. Dodał przy tym, że "nie jest jeszcze przesądzona" lokalizacja placówki.

Kosiniak-Kamysz o produkcji Patriotów w Polsce

Minister przypomniał też, że równolegle toczy się dyskusja na temat samej produkcji pocisków Patriot poza USA. - Decyzja o utworzeniu centrum serwisowego to jest pierwszy etap do produkcji Patriotów w Polsce, a w Europie na pewno - ocenił. Jak zaznaczył, "tutaj jest jeszcze wiele miesięcy przed nami". - Były decyzje kierunkowe prezydenta Trumpa o przeniesieniu produkcji na Ukrainę, my wtedy włączyliśmy się w dyskusję, mówiąc: może lepsza Polska, bezpieczniejsza, szybsza w działaniu - mówił.

Przyznał jednak, że "tu będziemy mieć na pewno konkurencję", szczególnie po wtorkowej decyzji o centrum serwisowym. - W Europie inne państwa już teraz powiedzą: "no nie, Polska już dostała to, no to w innym kraju". Może to być tak, że proces produkcji będzie rozłożony na kilka państw i warto o to zabiegać - powiedział.

OGLĄDAJ: Szef MON o centrum serwisowym Patriotów: pierwszy etap do produkcji w Europie
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony Narodowej
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