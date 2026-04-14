Przedstawiciele polskiego rządu są przekonani, że nowa węgierska ekipa w ciągu pierwszych miesięcy od objęcia władzy odblokuje dwa miliardy złotych rekompensaty dla Polski za pomoc wojskową udzieloną Ukrainie - wynika z ustaleń Patryka Michalskiego. Autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ zdradza, czy Karol Nawrocki spotka się z Peterem Magyarem. Opisuje też, co usłyszał w PiS w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
Odblokowanie dwóch miliardów złotych dla Polski z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju to jeden z głównych tematów, jakie premier Donald Tusk i wicepremier Radosław Sikorski poruszyli w rozmowie ze swoimi przyszłymi węgierskimi odpowiednikami - Peterem Magyarem i Anitą Orban. Z ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+ wynika, że przedstawiciele polskiego rządu spodziewają się decyzji nowego węgierskiego rządu w pierwszych miesiącach urzędowania. Dwa źródła wskazują, że technicznie powinno być to możliwe jeszcze przed wakacjami.