Odblokowanie dwóch miliardów złotych dla Polski z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju to jeden z głównych tematów, jakie premier Donald Tusk i wicepremier Radosław Sikorski poruszyli w rozmowie ze swoimi przyszłymi węgierskimi odpowiednikami - Peterem Magyarem i Anitą Orban. Z ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+ wynika, że przedstawiciele polskiego rządu spodziewają się decyzji nowego węgierskiego rządu w pierwszych miesiącach urzędowania. Dwa źródła wskazują, że technicznie powinno być to możliwe jeszcze przed wakacjami.