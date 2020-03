Zazwyczaj jest tak, że jak strony są zgodne, to rozmawiają dłuższy czas, żeby coś uzgodnić. Jeśli są niezgodne, to bywa, że rozmowa trwa krócej - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz. Odniósł się w ten sposób do spotkania prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Dodał, że "w pewnych sprawach jest rozbieżność opinii między szefem największej partii, a prezydentem".

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego we wtorek późnym wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Trwało około 11 minut. Nie wiadomo, co było jego tematem, ale dzień wcześniej prezydent rozmawiał z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim. Chodziło o 1,95 miliarda złotych dla telewizji państwowej i Polskiego Radia. Przekazanie tych środków reguluje ustawa przyjęta przez parlament, a Andrzej Duda ma czas do piątku, aby podjąć w tej sprawie decyzję.

"W pewnych sprawach jest rozbieżność opinii między szefem największej partii a prezydentem"

Spotkanie Andrzeja Dudy z prezesem PiS komentował w "Kropce nad i" w TVN24 doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz. Zapytany, czemu trwało tak krótko, odpowiedział: - Myślę, że zdroworozsądkowy domysł jest prosty. W pewnych sprawach jest rozbieżność opinii między szefem największej partii a prezydentem Rzeczypospolitej - stwierdził. - Zazwyczaj jest tak, że jak strony są zgodne, to rozmawiają dłuższy czas, żeby coś uzgodnić. Jeśli są niezgodne, to bywa, że rozmowa trwa krócej - dodał.

Zybertowicz dopytywany, czy jego zdaniem było tak, że prezes PiS spotkał się z prezydentem, bo ten wcześniej powiedział, że chciałby zawetować ustawę abonamentową, odparł: - nie wykluczam (że tak było - red.).

Gość "Kropki nad i" mówił, że nie wie, co prezydent zrobi w sprawie ustawy abonamentowej. - Gdyby mój głos doradczy był wiążący, to bym doradził, żeby podpisał tę ustawę - mówił. - Uważam, że to co opozycja zrobiła wokół problemu onkologii, to jest demagogia, manipulacja, nieszczerość - dodał, nawiązując do tego, że opozycja apelowała, aby zamiast na media państwowe te pieniądze przeznaczyć na onkologię.

Doradca prezydenta mówił, że te pieniądze są potrzebne telewizji publicznej, ponieważ "od momentu, gdy ówczesny premier Donald Tusk strzelił w stopę własnemu państwu - zachęcił do niepłacenia abonamentu - telewizja miała problem ze spinaniem własnego budżetu". Jednocześnie Zybertowicz przekonywał, że "przekaz czysto polityczny to jest drobna część finansów telewizji publicznej".

