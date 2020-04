W okularach bezpieczniej niż w soczewkach

W tej sprawie wypowiedzieli się już lekarze okuliści z kilku krajów i są zgodni: w czasie pandemii nie powinniśmy nosić soczewek, bo zwiększają one ryzyko zakażenia. Głos zabrał także polski Główny Inspektor Sanitarny, który rekomenduje używanie okularów. Dlaczego?

Zakażenie poprzez dotknięcie oka

O to zapytaliśmy krajowego konsultanta ds. okulistyki, profesora Marka Rękasa. - Pacjenci używający soczewek częściej dotykają twarzy i oczu, narażając się na zakażenie. Oczywiście dbanie o higienę to ryzyko zmniejsza, ale nie eliminuje całkowicie - tłumaczy.

Jak mówi prof. Rękas, w Chinach i Stanach Zjednoczonych lekarze dowiedli, że do części zakażeń dochodzi właśnie poprzez dotknięcie oka. - Szacuje się, że od 1 do 3 procent pacjentów zaczyna chorobę od takiego kontaktu, co początkowo powoduje zapalenie spojówek, a potem zakażenie organizmu - mówi.