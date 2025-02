Kampania Nawrockiego. Co mówią politycy PiS

Mówiąc o możliwych przyczynach rozbieżności w poparciu PiS i Nawrockiego, Arleta Zalewska przytoczyła wewnętrzne badania tej partii, według których obecnie 84 proc. wyborców PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 roku deklaruje głosowanie na Nawrockiego. Odsetek ten - jak wskazała - Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy faktem, iż w pytaniu zadawanym w sondażach przy nazwisku Nawrockiego nie ma informacji, że jest to "kandydat PiS". Nawrocki prezentowany jest bowiem jako kandydat obywatelski, z poparciem tej partii. - Mówią, że brak tych 16 proc. wynika właśnie z tego, że jeszcze wyborcy PiS nie kojarzą go z PiS - powiedziała dziennikarka.

Konrad Piasecki zauważył, że wśród polityków PiS "jest pewne zaniepokojenie" kampanią Nawrockiego. - Kampania trochę się uśpiła, trochę Karol Nawrocki za bardzo słucha sztabu i za bardzo czeka na to, co mu sztab podpowie, co było widoczne w tym, co powiedział o rozmowie Trump-Putin. Nie za bardzo wiedział co odpowiedzieć, powiedział, że dla niego najważniejsza jest siła polskiej armii (...). Powstają obawy, że będzie kandydatem zanadto lepionym przez sztab, a zatem trochę plastikowym, trochę sztucznym - dodał.