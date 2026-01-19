Logo strona główna
Polska

"Pośpiech jest złym doradcą". W "Kropce nad i" o zaproszeniu dla Nawrockiego

Kropka
Łoboda o zaproszeniu dla Nawrockiego do Rady Pokoju: to kłopotliwa dla kancelarii prezydenta sytuacja
Źródło: TVN24
Jest to kłopotliwa sytuacja dla kancelarii prezydenta, bo trudno sobie wyobrazić, że prezydent będzie siedział przy jednym stole ze zbrodniarzem wojennym - tak Dorota Łoboda z KO skomentowała w "Kropce nad i" zaproszenie dla Karola Nawrockiego do Rady Pokoju. Według posła Konfederacji Michała Wawera "w takich sytuacjach pośpiech jest bardzo złym doradcą".

Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że Karol Nawrocki otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa zaproszenie do współtworzenia Rady Pokoju. Przydacz nie przesądził, czy prezydent je przyjmie. "Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm" - przypomniał później tego samego dnia premier Donald Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki
Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Tusk przypomina. To "wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm"
Władimir Putin
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"

Łoboda w "Kropce nad i": Trump wyśmiewa ONZ

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w "Kropce nad i" zwróciła uwagę, że "nie znamy szczegółów" tego, jak Rada miałaby funkcjonować. - Jest to kłopotliwa sytuacja również dla kancelarii prezydenta, bo trudno sobie wyobrazić, że prezydent Polski będzie siedział przy jednym stole z Władimirem Putinem i rozmawiał o pokoju ze zbrodniarzem wojennym - oceniła.

Według posłanki Trump pokazuje, że "wyśmiewa" Organizację Narodów Zjednoczonych i "chce stworzyć swoje własne ciało, które miałoby zastąpić ONZ".

Posłanka stwierdziła, że wciąż nie wiemy, na czym miałby polegać udział Polski w tym gremium ani jakie mają być zasady jego funkcjonowania. - Z całą pewnością Polska nie będzie pierwszym krajem, który będzie podejmował decyzje co do uczestniczenia (w nim - red.) - studziła Łoboda. 

Płatne członkostwo i Trump na czele. Co wiadomo o Radzie Pokoju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Płatne członkostwo i Trump na czele. Co wiadomo o Radzie Pokoju

Świat

Wawer: pośpiech złym doradcą

Michał Wawer z Konfederacji wtrącił, że "nie tylko Putin, ale też przywódcy Niemiec, Francji, Włoch czy Wielkiej Brytanii dostali takie zaproszenie". - Więc nie wydaje mi się, żeby sam fakt zaproszenia był jakoś bardzo kłopotliwy - dodał.

- W takich sytuacjach pośpiech jest bardzo złym doradcą. Żeby wyglądać poważnie, to nie należy być ani pierwszym kibicem, który natychmiast się zgadza, ani nie należy być tym, który natychmiast ogłasza, że się nie zgadza - stwierdził poseł Konfederacji.

Jego zdaniem "trzeba wyczekać" i "zobaczyć, jak inni będą się do tego ustosunkowywać".

Wawer: zaproszenie do Rady Pokoju od Trumpa dostali oprócz Putina i Łukaszenki też przywódcy zachodni
Źródło: TVN24

- Jeżeli to będzie rada składająca się z Donalda Trumpa i dyktatorów, to na pewno będzie sytuacja dużo bardziej kłopotliwa - podkreślił Wawer. Uzupełnił jednak, że zachodni przywódcy mogą widzieć w tym szansę na wypracowanie "nowego formatu" do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi.

OGLĄDAJ: "Z całą pewnością prezydent będzie musiał w jakiś sposób odpowiedzieć"
pc

"Z całą pewnością prezydent będzie musiał w jakiś sposób odpowiedzieć"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
Konfederacja Koalicja Obywatelska Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP Donald Trump Polityka zagraniczna USA Administracja Donalda Trumpa USA
