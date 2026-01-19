"Pośpiech jest złym doradcą". W "Kropce nad i" o zaproszeniu dla Nawrockiego

Łoboda o zaproszeniu dla Nawrockiego do Rady Pokoju: to kłopotliwa dla kancelarii prezydenta sytuacja Źródło: TVN24

Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że Karol Nawrocki otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa zaproszenie do współtworzenia Rady Pokoju. Przydacz nie przesądził, czy prezydent je przyjmie. "Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm" - przypomniał później tego samego dnia premier Donald Tusk.

Łoboda w "Kropce nad i": Trump wyśmiewa ONZ

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w "Kropce nad i" zwróciła uwagę, że "nie znamy szczegółów" tego, jak Rada miałaby funkcjonować. - Jest to kłopotliwa sytuacja również dla kancelarii prezydenta, bo trudno sobie wyobrazić, że prezydent Polski będzie siedział przy jednym stole z Władimirem Putinem i rozmawiał o pokoju ze zbrodniarzem wojennym - oceniła.

Według posłanki Trump pokazuje, że "wyśmiewa" Organizację Narodów Zjednoczonych i "chce stworzyć swoje własne ciało, które miałoby zastąpić ONZ".

Posłanka stwierdziła, że wciąż nie wiemy, na czym miałby polegać udział Polski w tym gremium ani jakie mają być zasady jego funkcjonowania. - Z całą pewnością Polska nie będzie pierwszym krajem, który będzie podejmował decyzje co do uczestniczenia (w nim - red.) - studziła Łoboda.

Wawer: pośpiech złym doradcą

Michał Wawer z Konfederacji wtrącił, że "nie tylko Putin, ale też przywódcy Niemiec, Francji, Włoch czy Wielkiej Brytanii dostali takie zaproszenie". - Więc nie wydaje mi się, żeby sam fakt zaproszenia był jakoś bardzo kłopotliwy - dodał.

- W takich sytuacjach pośpiech jest bardzo złym doradcą. Żeby wyglądać poważnie, to nie należy być ani pierwszym kibicem, który natychmiast się zgadza, ani nie należy być tym, który natychmiast ogłasza, że się nie zgadza - stwierdził poseł Konfederacji.

Jego zdaniem "trzeba wyczekać" i "zobaczyć, jak inni będą się do tego ustosunkowywać".

- Jeżeli to będzie rada składająca się z Donalda Trumpa i dyktatorów, to na pewno będzie sytuacja dużo bardziej kłopotliwa - podkreślił Wawer. Uzupełnił jednak, że zachodni przywódcy mogą widzieć w tym szansę na wypracowanie "nowego formatu" do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi.

