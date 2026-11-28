W reportażu "Człowiek instytucja" wyemitowanym w "Czarno na białym" w TVN24+ ujawniliśmy, że Marcin Kierwiński zebrał ponad 700 tysięcy złotych na kampanię w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Najwięcej ze wszystkich polityków Koalicji Obywatelskiej.
Wpłat dokonywały głównie osoby zajmujące stanowiska w instytucjach i spółkach zależnych od Koalicji Obywatelskiej. Kierwiński jest sekretarzem generalnym partii oraz szefem jej warszawskich struktur.
Jak się okazuje - nie tylko. O tym, dlaczego aż tylu było chętnych do opłacenia jego kampanii, przesądziło co innego.
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