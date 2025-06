W KO ruszyła walka frakcji. Dwóch liderów

Pytania o przyszłość Donalda Tuska. "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Autorzy "Podcastu politycznego" w najnowszym odcinku rozmawiali o tym, że w kuluarach koalicji rządowej głośniej niż kiedykolwiek słychać pytania o rezygnację Donalda Tuska.

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki mówili też o dwóch scenariuszach dotyczących planowanej rekonstrukcji rządu, a także kadrowych układankach w Pałacu Prezydenckim.

- Argumentów, żeby kierownik ustąpił, jest tysiąc i on je zna - mówi nam polityk Koalicji Obywatelskiej.

Najczęściej wymieniany to słabe notowania rządu Donalda Tuska. To łatka rządu, który "nie dowozi" oraz wynik pierwszej tury wyborów: 40 procent do 60 procent, na niekorzyść kandydatów reprezentujących koalicję rządową. To wszystko, jak dodaje nasz rozmówca, Donald Tusk ma jeszcze szanse odwrócić. Kluczowe będzie środowe wystąpienie premiera w Sejmie. To będzie moment, w którym cała uwaga polityków, komentatorów i przede wszystkim wyborców będzie zwrócona właśnie na niego. W kuluarach słyszymy, że będzie to najważniejsze wystąpienie premiera w tej kadencji, a może nawet w całej jego politycznej karierze.

Polityk KO: "Tusk musi dać nadzieję, czyli pokazać, że wciąż wie, jak wygrywać z Kaczyńskim".

Nowa lista obietnic Donalda Tuska

W czasie narady szefów partii tworzących koalicję rządową każdy z liderów miał przedstawić swoje priorytety, czyli listę trzech, czterech projektów ustaw, które Donald Tusk uwzględni w swoim wystąpieniu. Premier ma zarysować wizję i plan rządu na kolejne ponad dwa lata. I to tam ma podać konkret: co i w jakim terminie zostanie zrealizowane.

W nieoficjalnych rozmowa słyszymy, że słowo "konkret" ma zostać przez premiera odczarowane. "100 konkretów" KO z kampanii wyborczej, które stały się symbolem niezrealizowanych obietnic, Tusk ma teraz zastąpić nową listą obietnic, które tym razem "dowiezie" w drugiej części ich rządów.

W KO ruszyła walka frakcji

W związku z porażką Rafała Trzaskowskiego, ze słabymi notowaniami rządu i samego Donalda Tuska w kuluarach koalicji rządowej głośniej niż kiedykolwiek słychać dziś pytania o rezygnację premiera. Nasi rozmówcy twierdzą, że on sam też musi o tym myśleć. Czy to realnie rozważa? Dziś na pewno nie. Porażka w wyborach prezydenckich miała go jeszcze bardziej zmobilizować i to on chce mieć w tym pojedynku: "Tusk-Kaczyński" ostatnie słowo.

- Króla trzeba chronić i pomóc mu wygrać z Kaczyńskim w 2027 roku - mówi nam polityk KO.

Co jednak nie oznacza, że w partii nie rozpoczęła się walka frakcji i przygotowań do sukcesji po Donaldzie Tusku. Liderem jednej z grup jest Radosław Sikorski, liderem drugiej Rafał Trzaskowski.

Polityk KO: "Donald nie widzi kogoś, kto miałby odwagę sięgnąć po jego władzę. Wszyscy są wciąż sparaliżowani jego wzrokiem. A dopóki nie widzi, będzie odwlekał sukcesję".

Politycy mówią nam, że metoda Tuska od lat polega na obserwacji wybranych przez siebie "kandydatów na sukcesora", awansowaniu ich w partii albo zapraszaniu do rządu, a potem sprawdzaniu w boju i w czasie kryzysu. Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie twierdzą, że na horyzoncie nikogo odpowiedniego Donald Tusk dziś nie dostrzega.

Donald Tusk Źródło: PAP

Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska. Dwa scenariusze

Rząd Tuska czeka rekonstrukcja. Według naszych informacji mowa jest o dwóch scenariuszach.

Słyszymy o przetasowaniu na linii Sejm - rząd, czyli liderzy koalicyjni wchodzą jednak do rządu i to tam przenosi się ten cały polityczny ośrodek.

Według pierwszego scenariusza rekonstrukcji masa ministrów, między innymi edukacji, sportu miałaby zostać wymieniona. Do rządu mieliby wejść silni, znani ludzie, którzy wiedzą, jak działają ministerstwa, wiedzą, jak wziąć za gębę, jeśli coś nie działa, albo jeśli gdzieś w ramach urzędniczych gabinetów coś jest spowalniane.

Posiedzenie rządu Donalda Tuska Źródło: PAP/Paweł Supernak

Wśród nazwisk pojawia się Bartosz Arłukowicz, jeśli chodzi na przykład o resort zdrowia. Jednak polityk zasiada obecnie w Parlamencie Europejskim i słyszymy, że nie jest chętny do powrotu.

Jak słyszymy, w rządzie poza Tuskiem mają na pewno pozostać minister finansów Andrzej Domański, szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy pozostali mogą czuć się zagrożeni.

Drugi scenariusz rekonstrukcji jest czysto organizacyjny, czyli redukcja resortów, łączenie, centralizacja. Bardzo mały rząd, który nie tyle byłby wypełniony silnymi osobowościami politycznymi, ile sterowalny bardzo łatwo przez Tuska.

Czarnek w kancelarii prezydenta?

Swoją kancelarię kompletuje z kolei prezydent elekt Karol Nawrocki. Ujawnił już pierwsze nazwiska. Szefem jego gabinetu będzie Paweł Szefernaker, a zastępcą Jarosław Dębowski, który był dyrektorem biura prezesa w Instytucie Pamięci Narodowej. Rafał Leśkiewicz będzie natomiast rzecznikiem kancelarii prezydenta.

Pojawiło się też nazwisko Przemysława Czarnka. "Newsweek" podał, że ma zostać szefem kancelarii prezydenta. Z naszych informacji wynika, że taka rozmowa się odbyła i to jest bardzo prawdopodobna nominacja.

Czarnek wie, że dzisiaj pałac prezydencki jest dla Jarosława Kaczyńskiego i dla PiS-u bardzo ważnym miejscem i może tam bardzo dużo ugrać. Urósł wewnątrz środowiska PiS w ramach tej kampanii wyborczej. Dał się poznać politykom PiS-u jako potencjalny lider. Słyszymy głosy, że jeżeli on dobrze rozegra te najbliższe miesiące czy lata, to ma szansę, żeby stanąć nie tylko na czele frakcji, ale też powalczyć o bycie kandydatem na szefa rządu w 2027 roku.

Trzeba pamiętać o tym i wiedzą to Jarosław Kaczyński, pewnie Karol Nawrocki, a na pewno Paweł Szefernaker, że z jednej strony pałac może być trampoliną, a z drugiej to też bardzo trudne środowisko do budowania polityki, wpływów, do walki z Donaldem Tuskiem.

Oni przygotowują różne scenariusze, taktyki, żeby wykorzystywać instrumenty dostępne w kancelarii prezydenta i wokół prezydenta, żeby Nawrocki mógł kontrolować rząd, wysyłać inicjatywy, żeby wiedzieć, co podpisać, a co zawetować. Bo to, jakim prezydentem za rok, jeśli chodzi o sondaże zaufania, popularność, wizerunek będzie Karol Nawrocki, będzie miało wpływ także na sytuację PiS-u i zapewne w jakimś stopniu na Konfederację.

