W czasie pandemii domownicy strzygą się sami. "Jak coś się zrobi, to jest nieodwołalne"

Domy w czasie pandemii zamieniają się nie tylko w szkoły, miejsca pracy, ale również salony fryzjerskie. Polacy łapią za nożyczki i pędzle, by wyglądać atrakcyjnie. Fryzjerzy doradzają na odległość i ostrzegają: żeby nikomu włos z głowy nie spadł. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Reporter "Faktów" TVN Maciej Knapik w czasie wolnym mikrofon zamienił na maszynkę do włosów. Jak się przekonał, praca fryzjera jest równie stresująca, co występ na żywo przed kamerą. - Problem z fryzjerstwem polega na tym, że jak coś się zrobi, to jest nieodwołalne – podkreśla Maciej Knapik.