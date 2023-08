W 407 wypadkach zginęło 45 osób, a 463 zostały ranne. Tragiczny bilans drogowy długiego weekendu

czytaj dalej

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbyła się we wtorek w Warszawie, jest szeroko komentowana przez zagraniczne media. Większość z nich zwraca uwagę, że była to największa defilada wojskowa w naszym kraju od zakończenia zimnej wojny. Prasa zgodnie ocenia, że stanowiła ona wymowną wiadomość skierowaną do Rosji, ale także do polskich wyborców.