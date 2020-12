Viktor Orban odwiedził Warszawę. "Jesteśmy raczej optymistami"

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się we wtorek w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, a także Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem. - Chcemy, żeby kryteria dotyczące budżetu Unii Europejskiej odnosiły się wyłącznie do budżetu - przekazał po zakończonych rozmowach rzecznik polskiego rządu Piotr Mueller.

Viktor Orban przyleciał do Warszawy około godziny 16.

Jak relacjonował reporter TVN24 Paweł Łukasik, rozmowy polsko-węgierskie zorganizowano w dwóch lokalizacjach. Orban najpierw w rządowym kompleksie przy ulicy Parkowej spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, a także liderami ugrupowań koalicyjnych - Zbigniewem Ziobrą z Solidarnej Polski i Jarosławem Gowinem z Porozumienia. Następnie szefowie węgierskiego i polskiego rządu udali się do budynku kancelarii premiera.

W spotkaniu brał udział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński PAP/Paweł Supernak

Do rozmów polsko-węgierskich odniósł się po ich zakończeniu rzecznik rządu Piotr Mueller. - Polska i Węgry wspólnie podtrzymują swoje stanowisko dotyczące konieczności rozdzielenia kwestii związanych z oceną praworządności od kwestii związanej z oceną unijnego budżetu - mówił.

- Chcemy, żeby kryteria dotyczące budżetu unijnego odnosiły się do budżetu unijnego i tylko do niego. To znaczy, żeby kryteria związane z potencjalnym odebraniem środków budżetowych dotyczyły właśnie bezpośrednio realizacji budżetu, chociażby kwestii związanych z jego nieprawidłowym wydatkowaniem czy kwestiami związanymi z niegospodarnością - dodał.

W spotkaniu brał udział między innymi Zbigniew Ziobro PAP/Paweł Supernak

W najbliższy czwartek i piątek (10-11 grudnia) podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

- Na tym posiedzeniu Rady Europejskiej jest szansa na to, żeby dojść do porozumienia, więc jesteśmy raczej optymistami co do możliwości porozumienia - powiedział we wtorek wieczorem rzecznik rządu.

- Natomiast siłą rzeczy do porozumienia potrzebna jest zgoda obu stron. Mamy nadzieję, że konkluzje Rady Europejskiej będą takie, że pozwolą, aby budżet unijny przyjąć i przejść do jego realizacji - dodał.

Spór o unijny budżet

Wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy wartym 1,8 biliona euro oraz rozporządzeniem zawierającym mechanizm powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.

Tekst rozporządzenia został w listopadzie potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich. Polska i Węgry zagłosowały przeciw, uzasadniając to tym m.in., że rozporządzenie zawiera rozwiązanie pozatraktatowe.

Rozporządzenie akceptowane jest kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.

Według premiera Mateusza Morawieckiego zawarty w rozporządzeniu mechanizm jest arbitralny, może być stosowany z motywacji politycznych i w związku z tym "niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii Europejskiej, a może nawet do rozpadu Unii".

W ubiegłym tygodniu po rozmowie z Angelą Merkel, kanclerz Niemiec - sprawujących obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej - szef polskiego rządu poinformował, iż powiedział jej, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw Unii i potwierdził gotowość do zawetowania nowego budżetu.

Weto w sprawie budżetu zapowiedział również premier Węgier Viktor Orban. W minionym tygodniu doszło także do podpisania przez szefów rządów Polski i Węgier deklaracji dotyczącej uzgodnienia stanowiska krytycznego wobec powiązania wypłat z budżetu z "arbitralnymi i nieobiektywnymi kryteriami naruszeń praworządności".

Autor:mjz, pp/kab,kg

Źródło: PAP, "Fakty" TVN