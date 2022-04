Orban o Zełenskim jako "przeciwniku". Terlecki: stosunki węgiersko-ukraińskie to dla nas pewien kłopot

Terlecki: stosunki węgiersko-ukraińskie są dla nas pewnym kłopotem

Strzeżek: politycy PiS boją się zaatakować Orbana, mimo że to kumpel Putina

- Marszałek Terlecki nigdy nie miał problemu z używaniem twardego, ostrego języka. Teraz, kiedy rzeczywiście ma szansę, by jako historyk mocno skrytykować to, co w tej chwili robi Orban i jego współpracownicy, on milczy. To tylko pokazuje, że ci rzekomo odważni politycy PiS-u są odważni tylko na swoim podwórku. Gdy już chodzi o ważne sprawy międzynarodowe, o życie ludzi na Ukrainie, to się boją zaatakować Orbana, bo sojusz jest ważniejszy. Mimo że to sojusz z kumplami Putina - podkreślił polityk.