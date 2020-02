Jourova: musimy sobie wyjaśnić, gdzie przebiega linia między reformą sądownictwa a naruszeniem niezawisłości

- Musimy otworzyć debatę, aby wyjaśnić sobie nawzajem, gdzie przebiega linia pomiędzy reformą sądownictwa a naruszeniem niezawisłości tego sądownictwa, co właśnie widzimy w Polsce - powiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Przekazała też, że KE będzie dokonywała "corocznego przeglądu praworządności" we wszystkich państwach członkowskich.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej do spraw praworządności Vera Jourova przemawiała w niedzielę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Odnosiła się między innymi do praworządności w Polsce.

- Co do rządów prawa - faktycznie musimy pracować bardziej intensywnie w różnych zakresach. Jednym z nich jest zakres prawny. Artykuł 7. - nigdy nie sądziłam, że będzie uruchomiony - a procedura jest uruchomiona wobec Polski i Węgier. Musimy otworzyć ponownie dialog na poziomie technicznym z Polską i z Węgrami, żeby omówić te rzeczy szczegółowo - mówiła.

Będzie "coroczny przegląd praworządności"

Jourova przypomniała o swojej styczniowej wizycie w Warszawie. - Minister sprawiedliwości wyjaśnił mi, dlaczego zainicjowali reformę, jakie były problemy w polskim sądownictwie. W to wchodzi również spuścizna komunizmu, ja jako Czeszka doskonale to rozumiem. Z kolei ja wyjaśniłam, dlaczego to jest sprawa unijna, dlaczego Unia ma tutaj coś do powiedzenia - mówiła komisarz.