Jak policjant zachowywał się wobec Nowackiej? Nowe nagranie

Posłanka Kolicji Obywatelskiej Barbara Nowacka opublikowała w mediach społecznościowych nowe nagranie pokazujące moment, w którym została potraktowana przez policjanta gazem łzawiącym. Do zdarzenia doszło w sobotę, podczas manifestacji zorganizowanej przez "Strajk Kobiet".

Nowacka relacjonowała sytuację w rozmowie z TVN24. - Poszliśmy na protest całą grupą posłanek i posłów, wiedząc po poprzednich doświadczeniach, że trzeba to monitorować. To, co dzisiaj widzieliśmy, było niemądrą akcją policji - powiedziała. Poinformowała, że "z bardzo bliskiej odległości, 50 czy 30 centymetrów, dostała w twarz gazem, pokazując legitymację" poselską.