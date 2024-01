Uziemiono Boeingi 737 MAX 9. Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego uspokaja

"Żadna polska linia lotnicza nie posiada w swojej flocie Boeingów 737 MAX-9" - zapewniła rzecznik Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Komunikat wydano po tym, gdy linie lotnicze Alaska Airlines uziemiły wszystkie samoloty tej wersji. Było to następstwo lotu, podczas którego okno i kawałek poszycia kadłuba odpadły z samolotu niedługo po starcie.

Do incydentu z udziałem samolotu Alaska Airlines doszło w piątek około 35 minut po starcie maszyny. Był to lot 1282 z lotniska w Portland, w stanie Oregon, do Ontario w Kalifornii. Na pokładzie znajdowało się 171 pasażerów i sześciu członków załogi.