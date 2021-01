Strajk Kobiet: To potwarz. Dzisiaj jest 27 stycznia. Zapamiętajmy tę datę

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie do wyroku w sprawie aborcji. - Odbieramy to jako totalną potwarz. Jeżeli do teraz mówiliśmy o "piekle kobiet", to teraz będziemy musieli mówić o "piekle dla rządu" - oceniła Klementyna Suchanow ze Strajku Kobiet. Marta Lempart, również działaczka Strajku, dodała, że jeżeli wyrok zostanie opublikowany, jej organizacja złoży zawiadomienie do prokuratury na urzędnika, który odpowiada za publikację w Dzienniku Ustaw.