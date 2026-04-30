Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Cisnęliśmy, cisnęliśmy, no i w końcu Łukaszenka się zgodził". Amerykański dyplomata o uwolnieniu Poczobuta

|
John Coale
"Zobaczyłem, że przeszedł przez granicę, wtedy miałem pewność"
Mówiłem: panowie, to dla nas bardzo, bardzo ważne, dla Polaków jest to ważne, żeby on wyszedł - wspominał w rozmowie z Marcinem Wroną specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa John Coale. Także jego starania doprowadziły do uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia.

Andrzej Poczobut został we wtorek uwolniony z więzienia przez białoruski reżim po ponad pięciu latach spędzonych za kratkami. Jak mówił premier Donald Tusk, to zasługa polskich służb specjalnych, prezydenta Karola Nawrockiego, a także władz USA, Rumunii i Mołdawii.

"Naprawdę bardzo mocno ich ciągnęliśmy"

Dużą rolę odegrał John Coale, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Jak powiedział w rozmowie z Marcinem Wroną, korespondentem "Faktów" TVN w USA, za każdym razem poruszał kwestię Andrzeja Poczobuta na spotkaniach z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką oraz ambasadorem tego kraju przy ONZ Walentinem Rybakowem.

- Mówiłem: panowie, to dla nas bardzo, bardzo ważne, dla Polaków jest to ważne, żeby on wyszedł. I byli też inni Polacy, naprawdę bardzo mocno ich ciągnęliśmy - opowiedział Amerykanin. W odpowiedzi słyszał, że Poczobut jest ekstremistą, który "robił bardzo złe rzeczy". - Ale ewidentnie był bardzo ważny dla obydwu stron, więc cisnęliśmy, cisnęliśmy, no i w końcu Łukaszenka się zgodził - dodał.

W negocjacjach ze strony USA uczestniczył też Christopher Smith, zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy Wschodniej, jak przypomniał John Coale. Ostatecznie udało się uzgodnić wymianę "pięciu za pięciu" - reżim zwolnił trzech Polaków, w tym Poczobuta, i dwóch obywateli Mołdawii.

John Coale zapewnił, że prezydent Donald Trump wie o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. - Prezydent Trump cały czas tego pilnował, było to dla niego też bardzo ważne - mówił.

Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy

Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

Lała się wódka, koledzy padali

Spotkania z Białorusinami bywały suto zakrapiane. - Pierwsze dwa czy trzy kieliszki rzeczywiście wychyliłem, bo była masa toastów. Za prezydenta Trumpa piliśmy, za zdrowie Łukaszenki. Czwarty toast, mówię: nie. No dobra, to już mnie poskłada, albo żołądek mi wysiądzie, albo coś takiego, więc część starałem się wylewać pod stół, innych nie piłem - wspominał Coale.

- Część kolegów, którzy nie mieli jeszcze aż takiego doświadczenia, poniosło konsekwencje. Tak że niemalże musieliśmy ich wynosić - dodał dyplomata.

Jak wyjaśniał Amerykanin, rozmowy z Łukaszenką nie polegały na tym, żeby go przekonać, że jego więźniowie są więźniami politycznymi, ale na tym, że jeśli chce on być częścią społeczności międzynarodowej, to musi dochowywać swoich zobowiązań.

- Ponad 500 [więźniów - red.] wyciągnęliśmy, jeszcze więcej, mam nadzieję, wkrótce wyciągniemy, to jest proces. To trwa, ale Łukaszenka chce stać się światowym graczem - mówił Coale.

Poczobut na nagraniu ze szpitala. Padły ważne słowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poczobut na nagraniu ze szpitala. Padły ważne słowa

Niepewność do samego końca

Rozmówca Marcina Wrony przyznał, że do samego końca nie miał pewności, czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta się powiedzie. - Zobaczyłem, że przeszedł przez granicę, wtedy miałem pewność, ale takie porozumienia mogą się posypać w dowolnej chwili - powiedział.

- Dlatego właśnie prosiłem, żeby nic pan o tym nie mówił, dopóki nie będziemy mieli faktów. No bo gdyby miał pan na żywo powiedzieć, coś się będzie za parę dni tutaj działo, no to ktoś mógłby po prostu spanikować i wszystko by się posypało - zwrócił się Amerykanin do naszego korespondenta, z którym rozmawiał też wcześniej w Waszyngtonie. Marcin Wrona wspomniał, że pytał wtedy Coale'a, czy USA planują jakiś ruch.

Zdaniem Coale'a białoruski reżim nie wypuściłby polskiego dziennikarza bez nacisków. - Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone i nasza interwencja, komunikacja pomiędzy dwoma prezydentami USA i Polski, bardzo mocno pomogła. Kiedy się w to zaangażowaliśmy, to dodało trochę impulsu - ocenił.

- Powiedziałbym [Andrzejowi Poczobutowi - red.], najwyraźniej jest pan bardzo ważną osobą. Miliony, miliony ludzi modliły się o pana, chciały, żeby pana uwolniono, więc to jest bardzo dobry dzień, kiedy faktycznie wyszedł pan na wolność - oświadczył John Coale.

John Coale o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta - cała rozmowa ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa
Udostępnij:
Tagi:
Andrzej PoczobutBiałoruśUSADonald TrumpAlaksandr ŁukaszenkaDyplomacja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wielkie emocje na Węgrzech. Cenna zaliczka Barcelony
EUROSPORT
Przymrozki, noc, zimno
Ściśnie mróz. Alarmy na północy i południu kraju
METEO
Dorota Łoboda i Michał Gramatyka
"Kto kłamał?". Jak zapadała decyzja w Polsce 2050
Polska
Centrum Olimpijskie
Neon Zondacrypto zniknął z siedziby PKOl
EUROSPORT
Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)
Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie
METEO
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
"Słynny wetomat" i "podszepty" Kaczyńskiego. Politycy o ruchu prezydenta
Kropka nad i
Warszawa Falenica, linia otwocka
SKM-ki wracają na trasę do Otwocka
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na torach w Pruszkowie
Śmiertelny wypadek na torach
WARSZAWA
Pożar w Brabancji Północnej
Trwa walka z ogniem. "Najbliższe godziny są kluczowe"
METEO
imageTitle
Prezydent FIFA o grze Iranu na mundialu. "Chcę jednoznacznie potwierdzić"
EUROSPORT
Stara Kornica
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Dwa zarzuty po ataku na wójt
WARSZAWA
Głodujący żołnierze
"Myślałem, że to wycieńczeni jeńcy"
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Zacięty bój ikon w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Atak na policjantów
Wpadli przez nos, odpowiedzieli zębami. Narkotykowa awantura
WARSZAWA
Michael Jackson
Michael Jackson trenerem klubu w Anglii. Internet płonie
EUROSPORT
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Drzwi tramwaju przycięły czterolatka, chłopiec zmarł. Prokuratura skarży wyrok
WARSZAWA
Donald Trump
Był najdłuższy w historii. Osiągnięto porozumienie
BIZNES
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie nominacji generalskich
Polska
Pogodnie, słonecznie
Aura sprzyjać będzie spacerom
METEO
Rzeźba Banky'ego stanęła w centrum Londynu
Rzeźbę ustawiono pod osłoną nocy. Banksy potwierdza
Świat
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany
BIZNES
imageTitle
Pogaczar znowu bezkonkurencyjny w Romandii
EUROSPORT
Bartosz Romowicz
Jeden poseł wyłamał się w głosowaniu. "Honor nie ma swojej ceny"
Polska
imageTitle
Koniec pięknego snu sensacyjnej pogromczyni Sabalenki
EUROSPORT
Donald Trump
Zmiana retoryki Trumpa. Padnie rekord?
BIZNES
Zamknęła psa w plecaku i porzuciła
Nad jeziorem leżał plecak, w środku był pies
Kujawsko-Pomorskie
Grill
W parkach nie wolno, ale nad Wisłą już tak. Gdzie grillować w Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Popis Hurkacza w Cagliari. Będzie hit w ćwierćfinale
EUROSPORT
Wypadek na A1 koło Torunia
Korek na A1, może to potrwać wiele godzin
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump
Trump atakuje Merza. "Był całkowicie..."
Świat
