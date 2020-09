Prawnik o pracy minister Kempy: z uwagi na brak kompetencji to nie mogło się udać

Stworzono stanowisko, rzucono jakąś kasę, żeby troszkę zamknąć usta tym, którzy krytykowali polski rząd za brak zaangażowania w pomoc humanitarną, ale pomysłu żadnego za tym nie było - powiedział we "Wstajesz i weekend" Krzysztof Izdebski, prawnik i dyrektor programowy fundacji ePaństwo. Mówił w ten sposób o funkcji pełnomocnika rządu do spraw pomocy humanitarnej, którym była obecna europosłanka PiS Beata Kempa. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z licznymi zastrzeżeniami wobec jej pracy.

Brak współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie spójnych działań w zakresie pomocy humanitarnej udzielanej przez Polskę, brak jasnych reguł w wydawaniu środków i uznaniowość przy wyborze zlecanych zadań przez KPRM - to niektóre wnioski zawarte w raporcie. Dotyczy on lat 2017-2019, kiedy pełnomocnikiem rządu do spraw pomocy humanitarnej w randze ministra była obecna europosłanka PiS Beata Kempa.