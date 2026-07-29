Polska "Ile jeszcze dzieciaków musi umrzeć, żeby rząd ten problem zauważył?" Oprac. Maciej Wacławik |

Sylwia Barczak: formularz (do oceny potrzeby wsparcia) jest kompletnie nieadekwatny Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne/Fakty TVN

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Problemy zdrowotne Hani Barczak zaczęły się, gdy miała 17 lat. Nastolatka myślała, że ból kolana spowodowany jest zwykłym nadwyrężeniem. Niedługo później usłyszała diagnozę: złośliwy nowotwór kości. Starała się żyć normalnie, ale choroba postępowała błyskawicznie. Dziewczyna przestała chodzić i pomoc rodziców okazała się niezbędna.

Hania zmarła w styczniu 2026 roku, nim stosowna komisja orzekła, czy należą się jej pieniądze w ramach świadczenia wspierającego. Choroba była szybsza od przeciągającej się ścieżki administracyjnej. Mama Hani po jej śmierci zamieściła w mediach społecznościowych post, w którym zwróciła się do urzędników, podając "nowy adres" córki: "sektor F XXI rząd miejsce 3". Historię Hani opisały między innymi "Fakty" TVN, a jej mama zapowiedziała powołanie stowarzyszenia imienia córki.

Pomoc dla chorych. "Absolutnie fikcja"

Sylwia Barczak założyła fundację "Wierni Fani Hani" i stara się pomagać tym, którzy przechodzą przez to, co pół roku temu ją spotkało - dowiadujemy się z poruszającego reportażu programu "Uwaga!" TVN. - Ja ją kąpałam, w zasadzie wszystko [robiłam - red.]. Spałam z nią, żeby przekręcić z boku na bok, bo ten ból był tak duży, że nie była w stanie - mówi mama Hani w materiale wyemitowanym 28 lipca.

Hania Barczak Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne/Fakty TVN

Pomoc od państwa w ramach świadczenia wspierającego nazywa fikcją. - Być może osobom spoza tego problemu może się wydawać, że takie świadczenia są i że taka pomoc jest, ale to jest absolutnie fikcja i tej pomocy po prostu nie ma - stwierdza w programie.

Reporterka Daria Górka o problemie długiego oczekiwania na świadczenia rozmawiała również z innymi rodzicami. Katarzyna Serafin i jej 18-letnia córka Ola, która choruje na glejaka, czekają na świadczenie wspierające od maja. Wciąż nie wiedzą, czy je otrzymają. - Nie ma żadnego miejsca, gdzie mogłabym sprawdzić status [wniosku - red.] - zauważa rozmówczyni "Uwagi!".

Córka innego rozmówcy programu choruje na ten sam nowotwór, co Hania Barczak. Komisja odwiedziła dziewczynę po siedmiu miesiącach. Na 4300 złotych nie może liczyć, ponieważ we wniosku o świadczenie wspierające otrzymała 82 punkty na 100 możliwych. - Nie wiem, co trzeba mieć na sto, nie rozumiem - przyznaje rozgoryczony ojciec.

Czy rząd widzi problem?

Rodzice poważnie chorych młodych dorosłych domagają się zmian w przyznawaniu świadczeń. Zespół programu "Uwaga!" zwrócił się z tymi żądaniami do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Ile jeszcze dzieciaków musi umrzeć, żeby rząd ten problem zauważył? - pyta reporterka.

- Rząd widzi problem i wdrożył działania poprawiające, usprawniające system - odpowiada wiceszefowa resortu Katarzyna Nowakowska. - Kolejki się skracają. Dziś średnio w dziesięciu województwach w Polsce czas oczekiwania to 2-4 miesiące. Niestety, w niektórych przypadkach to dalej jest za długo - dodaje.

Pytana, czy część chorób, które są bardzo poważne, powinna zostać wyłączona z długiego procesu oczekiwania, zwraca uwagę, że obecnie ustawa tego nie przewiduje. - Jesteśmy w trakcie nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym i ta kwestia zostanie rozstrzygnięta właśnie podczas nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym - zaznacza wiceministra.

Cały reportaż poświęcony świadczeniu wspierającemu obejrzysz tutaj.

Redagował AM