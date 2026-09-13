Utrudnienia na kolei w Warszawie. "Wtargnięcie dzikiej zwierzyny"
Jak przekazał przed godziną 22 reporter TVN24, łoś został już wywieziony w bezpieczne miejsce, do lasu. Ruch pociągów będzie mógł wrócić do normy.
Wcześniej o utrudnieniach w ruchu pociągów informował Zarząd Transportu Miejskiego. Dotyczyły one pociągów KM oraz SKM. Powodem było "wtargnięcie dzikiej zwierzyny" - informował profil SKM Info na Facebooku, donoszący o problemach na torach. Wprowadzono "wzajemne, dwukierunkowe honorowanie biletów ZTM-KM".
Łoś na torach na Dworcu Centralnym
Na Kontakt24 dostaliśmy zdjęcie łosia na torach oraz informację, że zwierzę jest na peronie czwartym na Dworca Centralnego. Zapytaliśmy o to policję. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 19.10. Aktualnie peron czwarty na Dworcu Centralnym jest wyłączony. Policjanci zabezpieczają to miejsce przed dostępem osób postronnych. Oczekujemy na łowczego oraz weterynarza - przekazał redakcji Kontaktu24 mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Funkcjonariusze nie mieli informacji o tym, jak zwierzę znalazło się na torach.
O łosiu poinformował też na X profil PKP PLK. "Na miejscu są już kolejarze i specjaliści" - podali kolejarze. Łosia nazwali imieniem Emil. Później napisali, że "zwierzę zostało bezpiecznie zabrane z torów" i "przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów".