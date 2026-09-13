Polska Utrudnienia na kolei w Warszawie. "Wtargnięcie dzikiej zwierzyny" Milena Zawiślińska |

Łoś został zabrany z Dworca Centralnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazał przed godziną 22 reporter TVN24, łoś został już wywieziony w bezpieczne miejsce, do lasu. Ruch pociągów będzie mógł wrócić do normy.

Wcześniej o utrudnieniach w ruchu pociągów informował Zarząd Transportu Miejskiego. Dotyczyły one pociągów KM oraz SKM. Powodem było "wtargnięcie dzikiej zwierzyny" - informował profil SKM Info na Facebooku, donoszący o problemach na torach. Wprowadzono "wzajemne, dwukierunkowe honorowanie biletów ZTM-KM".

Łoś na torach na Dworcu Centralnym

Na Kontakt24 dostaliśmy zdjęcie łosia na torach oraz informację, że zwierzę jest na peronie czwartym na Dworca Centralnego. Zapytaliśmy o to policję. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 19.10. Aktualnie peron czwarty na Dworcu Centralnym jest wyłączony. Policjanci zabezpieczają to miejsce przed dostępem osób postronnych. Oczekujemy na łowczego oraz weterynarza - przekazał redakcji Kontaktu24 mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Łoś leżący na torach na peronie Dworca Centralnego Źródło zdjęcia: Kontakt24

Funkcjonariusze nie mieli informacji o tym, jak zwierzę znalazło się na torach.

Łoś zawędrował aż na Dworzec Centralny Źródło: TVN24

O łosiu poinformował też na X profil PKP PLK. "Na miejscu są już kolejarze i specjaliści" - podali kolejarze. Łosia nazwali imieniem Emil. Później napisali, że "zwierzę zostało bezpiecznie zabrane z torów" i "przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów".

❗Aktualizacja❗Zwierze zostało bezpiecznie zabrane z torów. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Utrudnienia trwały przeszło łosiemdziesiąt minut. https://t.co/Xui2B6SxyU — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 13, 2026 Rozwiń