Awaria na magistrali kolejowej łączącej Mazowsze ze Śląskiem. Kilkugodzinne opóźnienia pociągów

W środę około godziny 8.30 element wiaduktu spadł na tory Centralnej Magistrali Kolejowej, uszkadzając sieć trakcyjną. CMK to ponad 220-kilometrowa linia, która przebiega przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Do zdarzenia doszło podczas remontu wykonywanego przez gminę.

Zmienione trasy i opóźnienia

Według informacji PKP PLK, wstrzymany został ruch na trasie Olszamowice (województwo świętokrzyskie) - Pilichowice (województwo łódzkie). Zarządca podał, że utrudnienia trwały do godziny 13. Choć trasa jest już przejezdna, to pociągi skierowane na objazdy dojadą do celu z dużym opóźnieniem. Po godzinie 14.30 opóźnienia wynosiły do 280 minut.