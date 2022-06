W zalewie Czepielówka utonął 39-latek, w jeziorze Dobrynek 48-letni mężczyzna, a w Tałtach ośmiolatka. RCB apeluje do wypoczywających nad wodą

Ratownicy stwierdzili zgon 39-latka, który został w niedzielę wyciągnięty z wody w zalewie Czepielówka w Czarnej Białostockiej (województwo podlaskie). W Mrągowie na Mazurach znaleziono ciało mężczyzny, poszukiwanego od dwóch dni. To kolejne utonięcia, do którego doszło podczas długiego weekendu w Polsce. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu" - to tylko niektóre spośród zaleceń RCB. Ratownicy wodni apelują zaś do wszystkich, którzy wypływają rozmaitymi rodzajami łodzi na akweny, by korzystali z kapoków.