Część sędziów Trybunału utajniła oświadczenia majątkowe. Hermeliński: nie dopatruję się zasadności użycia przepisu

Przepis umożliwiający utajnienie oświadczenia majątkowego przez sędziego dotyczy sędziów na pierwszej linii, chodzi tu głównie o sędziów karnych czy tych w małych miejscowościach - zauważał w "Tak jest" w TVN24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński. Co za tym idzie, jak mówił, nie dotyczy to sędziów Trybunału, którzy "nie mają kontaktu ze stronami postepowania". - Twierdzenie, że "ja nie chciałbym, żeby ktoś tam wiedział, jakie mam nieruchomości" to nie jest żadna przyczyna, żeby utajniać swoje oświadczenie - mówił.

Po serii krytycznych publikacji medialnych prezes TK wystąpiła o odtajnienie jej oświadczenia. Z niego dowiedzieliśmy się, że Przyłębska posiada 256-metrowy dom z basenem. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", jest on położony tuż obok Warszawy. Pomimo tego, Trybunał nadal opłaca mieszkanie służbowe i wydaje na to - jak potwierdziła Zofia Hoffmann, dyrektor kancelarii TK - 5000 złotych miesięcznie.

"Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnego kontaktu ze stronami"

- Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnego kontaktu ze stronami. Orzeka nie o faktach, tylko o prawie. Ma kontakt z grupą posłów, z prokuratorem generalnym, adwokatem czy radcą prawnym - zwracał uwagę. - Przepis, który mówi o ewentualnych obawach, jakie mogą być podstawą do utajnienia, ja się tu tego nie dopatruję - przyznał. Dodał, że "twierdzenie, że 'ja nie chciałbym, żeby ktoś tam wiedział, jakie mam nieruchomości' to nie jest żadna przyczyna, żeby utajniać swoje oświadczenie majątkowe".

"Taka żonglerka w państwie demokratycznym jest niedopuszczalna"

- Argumenty, które słyszę, nie są argumentami, które byłyby podstawą do przesunięcia wyborów samorządowych - mówił gość programu "Tak jest". Przypomniał artykuł 228 konstytucji, gdzie nakreślone jest, w jakich sytuacjach można przesunąć wybory. - (Dzieje się to) tylko wtedy, gdy zostaną wprowadzone któreś ze stanów nadzwyczajnych. Jeżeli ustawodawca chciałby dokonać przesunięcia, to jest to dopuszczalne, to powinien trzymać się tego konstytucyjnego kośćca, kręgosłupa, który wskazuje, że jednak musi być istotna, ważna przesłanka, która ociera się o przesłankę o charakterze konstytucyjnym - wskazał Hermeliński.