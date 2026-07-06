FAKTY PO FAKTACH Sędzia Włodzimierz Wróbel: ustawa wygaszająca pomoc dla Ukraińców jest niezgodna z prawem unijnym Justyna Sochacka |

Sędzia Wróbel: ustawa wygaszająca pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce powinna zostać oceniona przez TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sędzia Włodzimierz Wróbel komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Ocenił, że pogłębia się stan "bezprawia w budynku" przy Alei Szucha. - Ta instytucja kompletnie już nie funkcjonuje. Trudno publikować orzeczenia organu, który już nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie orzekają w nim wybrani przez Sejm sędziowie - mówił i zaznaczył, że "to wpływa bezpośrednio na stan naszych praw i wolności".

Wspomniał, że "kilka dni temu rozgrywał się dramat związany z wygaśnięciem pomocy dla uchodźców z Ukrainy".

- Teraz, kiedy patrzymy na dzieci, które usuwane są ze ośrodków zbiorowego zakwaterowania, które były przeznaczone dla uchodźców ukraińskich, to brak Trybunału Konstytucyjnego jest szczególnie dotkliwy, bo już dawno temu ta sprawa powinna być w trybunale i ta nieszczęsna ustawa powinna być w trybunale i zostać oceniona w perspektywie konstytucyjnej - ocenił.

Sędzia Wróbel: ustawa wygaszająca pomoc dla Ukraińców niezgodna z prawem unijnym

- Tu się powinno krzyczeć, bo te obrazki, które oglądamy, przypominają trochę obrazki z takiego pogranicza polsko-białoruskiego, jak dzieci były pakowane do ciężarówek i wywożone na drugą stronę do Białorusi - powiedział Wróbel. Jak dodał, rozumie, że "politycy okładają się pałkami", ale podkreślił, że "nie może ta cała awantura kończyć się na dzieciach".

Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego był w związku z tym pytany, co można by było zrobić w takiej sprawie, gdyby Trybunał Konstytucyjny normalnie funkcjonował.

- Ta ustawa powinna zostać natychmiast zakwestionowana, zwłaszcza jej okres czasowy, ale także zakres ochrony - przekonywał sędzia Wróbel. Ocenił, że "ustawa jest niezgodna dzisiaj z prawem unijnym, bo prawo unijne przewiduje wyższy standard ochrony dla tych uchodźców".

Profesor Wróbel przyznał dalej, trudno mu sobie wyobrazić, żeby tego typu rozstrzygnięcia zostały zaakceptowane przez "normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny".

Od środy, 1 lipca, weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, między innymi dla obywateli Ukrainy. Najbardziej potrzebujący Ukrainki i Ukraińcy uciekający przed wojną nie wiedzą, co dalej. Wcześniej pomoc trafiała do blisko 11 tysięcy osób, z czego połowę stanowiły dzieci.

To kolejny etap wygaszania pomocy dla uciekających przed wojną Ukrainek i Ukraińców. 5 marca weszła w życie "ustawa wygaszająca" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych.