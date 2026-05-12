Polska Utracili prawo do bezpłatnej pomocy. Ruszyła zbiórka Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kosowicz: najbardziej dramatyczne są sytuacje osób, które są poważnie chore, w tym onkologicznie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij Facebook Kopiuj link

5 marca weszła w życie "ustawa wygaszająca" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Niepracujący Ukraińcy nie mają już dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czyli podlegają takim samym zasadom, jak inni niepracujący cudzoziemcy w Polsce. Z aktywnością zawodową powiązano także wypłatę świadczenia 800 plus.

Tymczasem to często niepracujący Ukraińcy są tymi, którzy opieki medycznej potrzebują najbardziej. W związku z tym w serwisie Pomagam.pl ruszyła zbiórka "Pomóżmy Ukraińcom", założona przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. - Zbiórka służy temu, żeby pomóc ludziom właśnie w najtrudniejszych sytuacjach medycznych, życiowych - mówiła w TVN24 Agnieszka Kosowicz, prezeska zarządu fundacji.

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI

Jak dodała, "celujemy w 100 tysięcy złotych i oczekujemy, że ta kwota wystarczy na to, żeby pomóc 200 osobom w krytycznej sytuacji". Ilu osób dotknęły wprowadzone ograniczenia? - Myślę, że około kilkunastu tysięcy osób, które są rzeczywiście w sytuacji krytycznej - oceniła Kosowicz.

Matki, chorzy, emeryci

Jak mówiła Kosowicz, "widzimy, że rzeczywiście większość Ukraińców w Polsce pracuje, zarabia, utrzymuje się, dokłada do wspólnego budżetu". - Ale są też takie osoby, które w Polsce nie podejmą pracy dlatego, że są w wieku emerytalnym albo przechodzą choroby, albo też po prostu ich życiowa sytuacja na to nie pozwala - wymieniała.

- Myślę, że najbardziej dramatyczne dla nas są sytuacje osób, które są poważnie chore, również chore onkologicznie - mówiła. - Mieliśmy sytuacje osób, które przychodziły do nas z informacją, że były umówione na kolejną chemię, przyszły do szpitala, (...) a tej chemii nie dostaną - opisywała.

Poruszyła również temat samotnych matek, które przyjechały do Polski z Ukrainy. - Rząd zdecydował, że osoby, które utrzymują samodzielnie trójkę dzieci i więcej, to nie są grupy wrażliwe w Polsce. Więc mamy trójki i więcej dzieci nie mają teraz dostępu do pomocy państwa, jeżeli chodzi o zakwaterowanie - mówiła Kosowicz.

- I państwo oczekuje, że one pójdą do pracy. Ale każda polska mama, która ma trójkę dzieci, wie, że to nie jest proste, szczególnie wtedy, kiedy dzieci chorują albo mają specjalne potrzeby, albo są to dzieci z niepełnosprawnościami - powiedziała. - Takie mamy do nas przychodzą, które w tej chwili tracą miejsce zamieszkania, a nie są w stanie samodzielnie się utrzymać - opisywała.

"Mam nadzieję, że to błąd w sztuce"

- Myślę, że ustawodawca nie wyobraził sobie, jak to będzie w praktyce wyglądało - powiedziała Kosowicz, odnosząc się do rządowej "ustawy wygaszającej". - Myślę, że tak właśnie było, że osoby, które tworzyły prawo, nie pomyślały o tym, jak takie przykręcanie śluby będzie wyglądało w praktyce - mówiła.

- Liczę, że jest to błąd w sztuce, a nie jakieś celowe działanie, dlatego że po prostu tego rodzaju traktowanie ludzi jest niehumanitarne - oceniła Kosowicz.

OGLĄDAJ: TVN24