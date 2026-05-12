Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Utracili prawo do bezpłatnej pomocy. Ruszyła zbiórka

|
Uchodźcy z Ukrainy na dworcu PKP Przemyślu (17 marca)
Kosowicz: najbardziej dramatyczne są sytuacje osób, które są poważnie chore, w tym onkologicznie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Mieliśmy sytuacje osób, które były umówione na kolejną chemię, przyszły do szpitala, a tej chemii nie dostaną - powiedziała w TVN24 Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. We wtorek ruszyła zbiórka pieniędzy na pomoc Ukraińcom, którzy utracili prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

5 marca weszła w życie "ustawa wygaszająca" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Niepracujący Ukraińcy nie mają już dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czyli podlegają takim samym zasadom, jak inni niepracujący cudzoziemcy w Polsce. Z aktywnością zawodową powiązano także wypłatę świadczenia 800 plus.

Tymczasem to często niepracujący Ukraińcy są tymi, którzy opieki medycznej potrzebują najbardziej. W związku z tym w serwisie Pomagam.pl ruszyła zbiórka "Pomóżmy Ukraińcom", założona przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. - Zbiórka służy temu, żeby pomóc ludziom właśnie w najtrudniejszych sytuacjach medycznych, życiowych - mówiła w TVN24 Agnieszka Kosowicz, prezeska zarządu fundacji.

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI

Jak dodała, "celujemy w 100 tysięcy złotych i oczekujemy, że ta kwota wystarczy na to, żeby pomóc 200 osobom w krytycznej sytuacji". Ilu osób dotknęły wprowadzone ograniczenia? - Myślę, że około kilkunastu tysięcy osób, które są rzeczywiście w sytuacji krytycznej - oceniła Kosowicz.

Po tych zmianach "znaleźli się w dramatycznej sytuacji". "Chciałabym, żeby to był błąd"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po tych zmianach "znaleźli się w dramatycznej sytuacji". "Chciałabym, żeby to był błąd"

Matki, chorzy, emeryci

Jak mówiła Kosowicz, "widzimy, że rzeczywiście większość Ukraińców w Polsce pracuje, zarabia, utrzymuje się, dokłada do wspólnego budżetu". - Ale są też takie osoby, które w Polsce nie podejmą pracy dlatego, że są w wieku emerytalnym albo przechodzą choroby, albo też po prostu ich życiowa sytuacja na to nie pozwala - wymieniała.

- Myślę, że najbardziej dramatyczne dla nas są sytuacje osób, które są poważnie chore, również chore onkologicznie - mówiła. - Mieliśmy sytuacje osób, które przychodziły do nas z informacją, że były umówione na kolejną chemię, przyszły do szpitala, (...) a tej chemii nie dostaną - opisywała.

Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz

Gabriela Sieczkowska

Poruszyła również temat samotnych matek, które przyjechały do Polski z Ukrainy. - Rząd zdecydował, że osoby, które utrzymują samodzielnie trójkę dzieci i więcej, to nie są grupy wrażliwe w Polsce. Więc mamy trójki i więcej dzieci nie mają teraz dostępu do pomocy państwa, jeżeli chodzi o zakwaterowanie - mówiła Kosowicz.

- I państwo oczekuje, że one pójdą do pracy. Ale każda polska mama, która ma trójkę dzieci, wie, że to nie jest proste, szczególnie wtedy, kiedy dzieci chorują albo mają specjalne potrzeby, albo są to dzieci z niepełnosprawnościami - powiedziała. - Takie mamy do nas przychodzą, które w tej chwili tracą miejsce zamieszkania, a nie są w stanie samodzielnie się utrzymać - opisywała.

"Mam nadzieję, że to błąd w sztuce"

- Myślę, że ustawodawca nie wyobraził sobie, jak to będzie w praktyce wyglądało - powiedziała Kosowicz, odnosząc się do rządowej "ustawy wygaszającej". - Myślę, że tak właśnie było, że osoby, które tworzyły prawo, nie pomyślały o tym, jak takie przykręcanie śluby będzie wyglądało w praktyce - mówiła.

- Liczę, że jest to błąd w sztuce, a nie jakieś celowe działanie, dlatego że po prostu tego rodzaju traktowanie ludzi jest niehumanitarne - oceniła Kosowicz.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
UkraińcyWojna w Ukrainie
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pijany kierowca uszkodził trzy auta i uciekł
Pijany kierowca uszkodził trzy auta i uciekł
Trójmiasto
Pilne
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (P) z żoną Patrycją Kotecką (L) przed głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego
"Wypierać się i nie pamiętać". Kulisy wpływów żony Zbigniewa Ziobry
Polska
microsoft - Dragos Asaftei shutterstock_2161001273
OpenAI i Microsoft ustaliły limit rozliczeń, W grze miliardy dolarów
BIZNES
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Już dwa tysiące zawiadomień w sprawie Zondacrytpo
BIZNES
Wodospady Wiktorii w Zambii
Związki z głębi Ziemi w gorących źródłach. Mogą oznaczać sporą zmianę
METEO
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska w trakcie próby przed występem
Alicja Szemplińska i jej droga do Eurowizji
Kultura i styl
Zmieniono nazwę kobiecej choroby. PCOS to teraz PMOS
Było PCOS, będzie PMOS. Zmieniono nazwę kobiecej choroby
Zuzanna Kuffel
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Ten kraj miałby się stać 51. stanem USA? Donald Trump "poważnie rozważa"
Świat
imageTitle
Grad medali i nagły koniec. Gwiazda zatęskniła za "prawdziwym światem"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
BIZNES
imageTitle
Zmiany przepisów przed mundialem. Marciniak wyróżnił najważniejszą
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Pierwsze wyładowania nad krajem
METEO
Tomasz Lenz
Lenz wyrzucony z partii. Razem z nim jeszcze jeden członek
Patryk Michalski, Aleksandra Sapeta
serce zawał
Nie tylko cholesterol i ciśnienie. Tak organizm może zbliżać się do zawału
Zdrowie
41-latek został obezwładniony i odseparowany od rodziny
Była przerażona. Powiedziała, że partner grozi wysadzeniem jej i dzieci
WARSZAWA
imageTitle
Trener odszedł tuż przed mundialem
EUROSPORT
SAFE
Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"
BIZNES
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
BIZNES
Jacht "Marionetka"
"Marionetkę" uznali za porzuconą. A w środku było ciało człowieka
Szczecin
Testy drona na poligonie w Orzyszu. Symulowana ewakuacja medyczna
Może ewakuować rannych z pola bitwy. Nagranie
Polska
Panna młoda trafiła do policyjnej celi za pobicie matki
Panna młoda na swoim weselu pobiła matkę
Białystok
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
BIZNES
Niepublikowany film z pogrzebu Marszałka Piłsudskiego (1935)
To jedyny znany prywatny zapis filmowy tego wydarzenia sprzed blisko 100 lat
Kraków
Złożenie wieńca pamięci (09.05.2026, Svalbard)
Radzieckie flagi i parada 9 maja. To wszystko na norweskim terytorium
Świat
Policjanci zatrzymali mężczyznę w szpitalu
Szarpanina przed domem w Lęborku. Groził byłej żonie, zranił jej partnera
Trójmiasto
51 min
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Ziobro w USA. "Nasi wyborcy chcieliby go widzieć w innym miejscu"
News Michalskiego
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
BIZNES
imageTitle
Perfekcyjni mistrzowie NBA. LeBron może zaczynać wakacje
EUROSPORT
Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku
Od 24 lat nikt go nie widział, tak może wyglądać teraz
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica