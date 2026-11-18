Fakty po Faktach Adam Szłapka: nie podejrzewam pierwszej damy o złą wolę Sebastian Zakrzewski |

Szłapka: nie podejrzewam pierwszej damy o złe intencje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W środę w Warszawie z inicjatywy małżonki prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczęła się dwudniowa konferencja "Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility" dotycząca m.in. ochrony dzieci przed zagrożeniami w internecie. Pierwsza dama Marta Nawrocka odniosła się do zawetowanej przez jej męża ustawy mającej umożliwić organom państwa szybką reakcję na publikowane w internecie szkodliwe treści.

- Jeżeli chodzi o ustawę wdrażającą DSA, istnieją już przepisy pozwalające zwalczać przestępstwa w internecie i reagować na nielegalne treści. Prezydenckie weto nie pozbawiło policji ani innych służb możliwości działania. Nie można więc przekonywać rodziców, że bez tej ustawy państwo jest bezradne - mówiła Nawrocka.

Adam Szłapka o słowach Marty Nawrockiej: to po prostu nieprawda

- Nie podejrzewam pierwszej damy o złą wolę w tej sprawie, ale otoczenie prezydenta już tak - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 słowa pierwszej damy Adam Szłapka.

Rzecznik Rady Ministrów przyznał, że jeżeli dochodzi do łamania prawa i publikowania nielegalnych treści, to służby mogą reagować, ale "to trwa, bo trzeba się zgłosić w odpowiedni sposób do platformy internetowej".

Według pierwszej damy prezydent "zakwestionował konkretne rozwiązania, które w jego ocenie mogły ograniczać konstytucyjną wolność słowa, a nie potrzebę ochrony najmłodszych".

- Zakładam, że [Marta Nawrocka - red.] nie czytała tej ustawy, tylko ktoś jej przygotował tak zwany brief o ustawie, bo to jest po prostu nieprawda - zarzucił Szłapka. Podkreślił, iż "prawdą jest to, że ta ustawa dawała narzędzia na bardzo szybkie reagowanie" w celu usunięcia niedozwolonych treści.

- Jest masa treści w internecie, które wykorzystują wizerunek prezydenta do oszustw. Prezydent też ma dzieci i chyba też chciałby, żeby były chronione przed najbardziej drastycznymi treściami, które się pojawiają w internecie - dodał.

Co dalej z Bogdanem Święczkowskim?

Rzecznik rządu mówił też o uchyleniu immunitetów prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu i jemu zastępcy Bartłomiejowi Sochańskiemu.

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- To decyzja, która pokazuje, że Trybunał normalnie działa - ocenił gość TVN24. Zauważył, że TK nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego, a prowadząca program Anita Werner wskazała, iż może on wyjechać z kraju, jak jego były przełożony Zbigniew Ziobro. Święczkowski był prokuratorem krajowym, gdy Ziobro pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

- Byłoby to charakterystyczne dla tego środowiska, ale rozumiem, że zgodnie z zasadą "uczciwi nie mają się czego bać", normalnie będzie dochodził swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura może teraz postawić zarzuty obu panom i rozumiem, że jeżeli czują się niewinni, będą zeznawać w charakterze podejrzanych - skomentował.

Szłapka wskazał, że w TK zalega ponad 1000 spraw. - To, że Trybunał rozpoczął pracę, podejmuje decyzje, pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku - skwitował.

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