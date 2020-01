Sejm rozpoczął obrady. Posłowie będą głosować nad ustawą represyjną

Posłowie zajmą się uchwałą Senatu, który w piątek odrzucił nowelizację ustaw sądowych. Po rozpoczęciu obrad wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek złożył wniosek formalny o wyłącznie z porządku obrad puntu dotyczącego głosowania nad ustawą nazywaną "represyjną". Nie zgodziła się na to jednak marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wniosek o wyłączenie z obrad głosowania

Prezydent: kiedy ustawa zostanie mi przedłożona, wtedy się nad nią pochylę

- Jest tak, że najpierw ustawa musi wyjść z parlamentu, musi zostać przedłożona prezydentowi, żeby prezydent się mógł nad nią pochylić i podjąć decyzję, co do jej dalszego losu. Ja gwarantuję, że w przewidzianym konstytucją czasie, zostanie to dokonane - mówił.