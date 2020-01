Sejm w czwartek odrzucił uchwałę Senatu w sprawie odrzucenia w całości nowelizacji ustaw sądowych, rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów . Oznacza to, że nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

- Prezydent Andrzej Duda apelował do opozycji i informował, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. To spotkanie z prezydentem i jego weto jest możliwe. Trzeba tylko odpowiedzialności i rozsądku, trzeba tylko stać na straży konstytucji - mówił Krzysztof Gawkowski. - Apeluję, aby prezydent się z nami spotkał i zawetował tę ustawę - dodał szef klubu Lewicy.

Zgodnie z zapowiedzią prezydenckiego ministra Andrzeja Dery, prezydent złoży pod ustawą podpis. - Pan prezydent powiedział, że podpisze, bo te zmiany są potrzebne. Są potrzebne zmiany, do tego, by sędziowie, którzy naruszają porządek prawny odpowiadali dyscyplinarnie. To jest elementarz odpowiedzialności władzy sądowniczej - powiedział Andrzej Dera w czwartek w Radiu Plus.