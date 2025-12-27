Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sędzia Sądu Najwyższego o ustawie praworządnościowej. "Dlaczego to nie był jeden z pierwszych projektów?"

Wysoki rachunek za brak praworządności w Polsce
Minister Waldemar Żurek o przywracaniu praworządności
Źródło: TVN24
Ustawa praworządnościowa to najbardziej optymalny projekt, jaki w tej chwili można było przygotować - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel. - To jest projekt, który ma wreszcie znormalizować sytuację w sądownictwie - ocenił.

Rząd przyjął we wtorek projekt tak zwanej ustawy praworządnościowej. Zakłada on m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu "nieprawidłowo powołanych" sędziów.

- To jest najbardziej optymalny projekt, jaki w tej chwili można by było przygotować - ocenił w "Faktach po Faktach" prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

- To nie jest projekt do odpowiedzialności dyscyplinarnej tych, którzy poszli na współpracę z politykami. To nie jest projekt do wyrzucania ludzi z sądownictwa. To jest projekt, który ma wreszcie znormalizować sytuację w sądownictwie - mówił.

Jak powiedział sędzia Wróbel, "jest coś, czego nie może zrozumieć". - Dlaczego nie był to jeden z pierwszych projektów przyjętych na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Ministrów dwa lata temu? - zapytał.

OGLĄDAJ: Żurek o "ustawie praworządnościowej": nie będzie stosów dla czarownic
pc

Żurek o "ustawie praworządnościowej": nie będzie stosów dla czarownic

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Włodzimierz WróbelKrajowa Rada SądownictwaSądSąd NajwyższyRząd
Czytaj także:
Donald Tusk
Co jest "kluczowe"? Tusk po rozmowie z przywódcami
Polska
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Zerwane dachy, domy bez prądu. Zginął 50-latek
METEO
Hamas przejmuje kontrolę nad Strefą Gazy
Miliony nie poszły do dzieci. Sfinansowały terrorystów-samobójców
Świat
Bójka przed dyskoteką. 18-latek nie żyje
Ciało 18-latka przed dyskoteką. Są wyniki sekcji zwłok i zarzuty dla dwóch osób
Białystok
imageTitle
Kubacki przypomniał o sobie w Engelbergu. Koszmar Zniszczoła
EUROSPORT
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
METEO
Ćwiczenia fizyczne na siłowni, aktywność, sport
Postanowienia noworoczne? Zapomnij. Ważne jest jedno pytanie
Polska
imageTitle
Wspólny hołd na cześć Joty w Liverpoolu. Arsenal szybko wrócił na szczyt
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Rocznica powstania wielkopolskiego. Prezydent o obronie zachodniej granicy RP i lekcjach
Polska
imageTitle
Wygrał wszystko z jednym wyjątkiem. "To trudny temat"
EUROSPORT
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Cofka na Bałtyku. Możliwe niebezpieczne wezbrania rzek
METEO
Ćwiczenia rekrutów do armii szwajcarskiej
Jedno z najbogatszych państw zapomniało o obronie. A Rosjanie już tam są
Świat
imageTitle
Rozbudzony apetyt Gąsienicy-Daniel po życiowym wyniku
EUROSPORT
Seria "Plany Warszawy" gromadzi kartograficzne dzieła ze zbiorów Muzeum Warszawy
Plan okupacyjnej Warszawy. Tak germanizowano nazwy ulic
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi, lokalizacja
Silne trzęsienie ziemi na wyspie. W stolicy zadrżały budynki
METEO
imageTitle
Kapitalna pogoń Ratajskiego na wagę 1/8 finału mistrzostw świata
EUROSPORT
Sylwester i Nowy Rok
Sypnie śniegiem. Pogoda na sylwestra i Nowy Rok
METEO
Chłopiec dochodzi do siebie po skomplikowanej operacji
Chłopiec przeszedł całkowitą przebudowę serca
Katowice
Wypadek na Opolszczyźnie
W wypadku zginęło sześć osób. Nowe informacje z prokuratury
Opole
imageTitle
Francuz wyręczył Haalanda. City na szczycie, czeka na odpowiedź Arsenalu
EUROSPORT
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
BIZNES
Opady marznące
Prawie cała Polska objęta alarmami, miejscami nawet drugiego stopnia
METEO
Doszło do samozapłonu auta
Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło
WARSZAWA
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
BIZNES
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
METEO
Zawracali korytarzem życia
Po wypadku nie czekali. Zawracali korytarzem życia pod prąd
Lubuskie
staruszka bez falsz
91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Fenomenalna Gąsienica-Daniel. Najlepszy wynik w karierze
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
BIZNES
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica