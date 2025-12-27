Rząd przyjął we wtorek projekt tak zwanej ustawy praworządnościowej. Zakłada on m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu "nieprawidłowo powołanych" sędziów.
- To jest najbardziej optymalny projekt, jaki w tej chwili można by było przygotować - ocenił w "Faktach po Faktach" prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
- To nie jest projekt do odpowiedzialności dyscyplinarnej tych, którzy poszli na współpracę z politykami. To nie jest projekt do wyrzucania ludzi z sądownictwa. To jest projekt, który ma wreszcie znormalizować sytuację w sądownictwie - mówił.
Jak powiedział sędzia Wróbel, "jest coś, czego nie może zrozumieć". - Dlaczego nie był to jeden z pierwszych projektów przyjętych na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Ministrów dwa lata temu? - zapytał.
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/adso
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24