"Będę optował za rezygnacją ze współpracy z tak zwaną opozycją"

"Będziemy wnioskowali o zawetowanie tej noweli"

Również wcześniej Marek Sawicki ocenił, że przyjęcie przez Senat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt jest skandalem. - Polscy politycy wprowadzili na polskie rolnictwo embargo o wiele bardziej dotkliwe niż embargo rosyjskie z 2006 i drugie z 2014 roku - mówił. Dodał, że "nie czas na to, żeby się zastanawiać co zrobić w Senacie i z większością senacką".

- Na razie trzeba zrobić wszystko, żeby zablokować tę ustawę u pana prezydenta. I ja będę pisał wraz z byłymi ministrami rolnictwa list do pana prezydenta, w którym będziemy wnioskowali o zawetowanie tej noweli – oświadczył Sawicki. Również inni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiadali, że zwrócą się o weto prezydenta do noweli ustawy o ochronie zwierząt.

Wśród przyjętych w środę w Senacie poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt są między innymi pozostawienie dotychczasowych zasad uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz przedłużenie w stosunku do wersji przyjętej przez Sejm vacatio legis przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt na futra (do 31 lipca 2023 roku) oraz ograniczenia uboju rytualnego (do końca 2025 roku).