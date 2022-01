Wiceminister Kraska o projekcie ustawy o weryfikacji covidowej: Poprawka posłanki Siarkowskiej może zostać uwzględniona

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odniósł się w czwartek do kwestii projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Pytany, dlaczego znowu utknął w Sejmie powiedział, że zna jeden powód, który jest "dość ważny". Dodał, że poprawka posłanki PiS Anny Marii Siarkowskiej, aby z obowiązku szczepień zwolniono osoby, u których wykryto obecność przeciwciał może zostać uwzględniona. - Wystąpiłem dzisiaj do konsultantów, aby wypowiedzieli się, czy to z punktu czysto medycznego jest do przeforsowania - przekazał.