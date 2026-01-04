Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?

pap_20251211_0Y3
Czy rząd konsultował projekt z prezydentem? Kotula: nie potwierdzam, nie zaprzeczam
Źródło: TVN24
Będę prosić prezydenta o takie spotkanie - powiedziała sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula (Lewica) w "Kawie na ławę", pytana, czy konsultowała projekt ustawy o statusie osoby najbliższej z Karolem Nawrockim. W ocenie doradcy prezydenta profesora Andrzeja Zybertowicza w rządzie "nie ma chęci systemowego konsultowania z prezydentem drażliwych ustaw". Marcin Horała (PiS) powiedział, w jakim przypadku jest gotowy poprzeć projekt. Michał Wawer (Konfederacja) wyraził nadzieję na weto.

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Dokument wpłynął do Sejmu. Wciąż nie jest jasne, czy w przypadku uchwalenia ustawy przez parlament prezydent Karol Nawrocki ją podpiszę. 

O projekcie ustawy w "Kawie na ławę" w TVN24 dyskutowali Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Katarzyna Kotula (Lewica), Joanna Mucha (Polska 2050), Marcin Horała (PiS), Michał Wawer (Konfederacja) oraz prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz.

Kotula: będę prosić pana prezydenta o takie spotkanie

Za przygotowanie rządowego projektu odpowiedzialna była sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula. W niedzielę w TVN24 ministra była pytana, czy konsultowała zapisy ustawy z prezydentem. - To jest ustawa o równości, godności, przede wszystkim bezpieczeństwie (...), jest to ustawa, która jest ustawą praktyczną, pragmatyczną, uzgodnioną wewnątrz koalicji 15 października - mówiła i przekonywała, że ustawa odnosi się do tego, o czym "wielokrotnie mówił prezydent o statusie osoby najbliższej".

Prowadzący program Konrad Piasecki dociekał, czy w takim razie była konsultowana z Pałacem Prezydenckim. - Jestem gotowa i otwarta i będę prosić pana prezydenta o takie spotkanie - odpowiedziała.

Pytana, czy do tej pory nie doszło do takiego spotkania, odparła: - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że nieformalne spotkania mogły się odbywać. Nie będę się tutaj odnosić do sytuacji, w której spotykam kogoś w nieformalnej sytuacji i pytam o tę ustawę, o możliwe spotkanie z panem prezydentem. Bo takie sytuacje rzeczywiście były.

Zybertowicz: ustawa w tej postaci budzi niepokój

Doradca prezydenta ocenił, że "uniki" ministry Kotuli na pytanie o konsultacje z prezydentem wskazują, że "w rządzie Donalda Tuska nie ma chęci systemowego konsultowania z prezydentem drażliwych ustaw". - Jak jakaś siła polityczna, jakakolwiek by nie była, oczekuje podpisu prezydenta, to powinna przedstawić swoją wolę skonsultowania tego z prezydentem - podkreślił prof. Zybertowicz.

Gość TVN24 przedstawił też stanowisko prezydenta w sprawie ustawy o osobie najbliższej. - Gdyby ta ustawa miała otwierać jakby bramy do legalizowania związków partnerskich, łącznie w kolejnym posunięciu z prawem do adopcji dzieci, to prezydent na ustawę idącą w tym kierunku nie wyrazi (zgody) - powiedział.

Pytany, czy ten projekt otwiera wspomnianą "bramę", odpowiedział: - Ustawa w tej postaci budzi niepokój. Dodał, że "w 350 stronach (tyle liczy projekt - przyp. red.) można zaszyć różne rzeczy".

Kotula odnosząc się do komentarza Zybertowicza podkreśliła, że zrobiła "sześć kroków do tyłu po to, żeby móc w koalicji uzgodnić na poziomie minimum takie zabezpieczenie, żeby państwo na starość dla tych osób (pozostających w związku nieformalnym - przyp. red.) nie musiało być wsparciem czy opieką, tylko żeby tym wsparciem i opieką mogła być ta druga osoba".

Zybertowicz: ustawa w tej postaci budzi niepokój
Źródło: TVN24

Horała o sytuacji, kiedy "jest w stanie zagłosować za tą ustawą"

W ocenie posła PiS projekt rządowy "nie jest zupełnie neutralny". Piasecki pytał go, co w tej ustawie budzi jego wątpliwości. - Pierwszy przykład z brzegu: osoby, które zawarły taki związek, mogą, odrębną umową, ale mogą, zawrzeć majątkową wspólność małżeńską, bo nie ma innej majątkowej wspólności niż małżeńska. A to jest instytucja rodząca cały szereg reperkusji w prawie cywilnym, w prawie podatkowym - wskazał.

Horała dodał, że "każdy obywatel sam się rozlicza z podatków" i "to jest stan naturalny, równy dla każdego obywatela". - Zdecydowaliśmy się wprowadzić wyjątkowy przywilej dla małżeństwa, będącego związkiem kobiety i mężczyzny - kontynuował.

- Z pozycji konserwatysty uważam, że tego rodzaju gmeranie w instytucjach społecznych, które się wykształciły na poziomie dziesiątek pokoleń, wieków całych, a my teraz chcemy konstruktywistycznie przez państwo w to wchodzić, nie jest dobre - komentował.

Polityk zwrócił się też do przedstawicieli koalicji rządzącej, zarzucając, że wprowadzają tam kilka przepisów, które są szczególnymi przywilejami dedykowanymi małżeństwu.

Podał jednak warunek, kiedy mógłby poprzeć projekt. - Jestem w stanie zagłosować za tą ustawą, gdyby nie było tam wspólności majątkowej, przydanych małżonkom przywilejów w dziedziczeniu i innych specyficznych instytucji prawnych przypisanych tylko małżeństwom - oświadczył.

Horała: jestem w stanie zagłosować za tą ustawą, gdyby nie było tam wspólności majątkowej
Źródło: TVN24

Mucha: poparcie społeczne dla tej zmiany jest ogromne

Czy wśród koalicjantów jest przestrzeń na ustępstwa w kwestii wspólnoty majątkowej? Posłanka Polski 2050 zwróciła uwagę, że i tak z pierwotnej wersji ustawy "zostało bardzo niewiele". Obecne zapisy projektu są efektem długich negocjacji wewnątrz koalicji 15 października.

- Nie chcę nawet dywagować, czy jeszcze coś mamy z niej ograniczać. Uważam, że powinniśmy procedować ją w takiej wersji, w jakiej jest. I przyjąć ją w tej wersji rządowej - mówiła.

Stwierdziła również, że "dziwi się tego typu dyskusji". - Poparcie społeczne dla tej zmiany jest ogromne. A szczególnie wśród ludzi młodych - argumentowała.

Mucha: poparcie społeczne dla tej zmiany jest ogromne
Źródło: TVN24

Gasiuk-Pihowicz: bardzo dobry fundament na przyszłość

Gasiuk-Pihowicz zauważyła, że "w ciągu ostatnich 10 lat potroiła się liczba związków partnerskich". - Dzisiaj w tych związkach wychowuje się 60 procent dzieci - powiedziała.

Zadeklarowała też, że "będziemy wspierać każde działanie państwa, które będzie prowadziło do pogłębienia relacji, do brania na siebie odpowiedzialności, do zwiększania i porządkowania sytuacji prawnej".

- I jest to pół kroku, ja się zgadzam, ale to jest ważne pół kroku we wspieraniu decyzji Polaków, zapewniania im bezpieczeństwa, nie zostawiania w sytuacjach kryzysowych, takich jak choroba, śmierć, najważniejsze sprawy, tylko z paragrafami, powiedzenia radźcie sobie - przekonywała posłanka KO.

Jej zdaniem "ta ustawa jest wyrazem szacunku wobec Polaków i ich wyborów" oraz to "absolutnie bezpieczny standard i bardzo dobry fundament na przyszłość". - Jest wynikiem kompromisu, bardzo konserwatywnego - zauważyła. 

Gasiuk-Pihowicz: absolutnie bezpieczny standard i bardzo dobry fundament na przyszłość
Źródło: TVN24

Wawer: mam nadzieję, że prezydent ustawę zawetuje

Zdaniem posła Konfederacji uchwalenie proponowanej przez rząd ustawy byłoby "łamaniem konstytucji". - Jedynym formalnym związkiem, jaki może być w Polsce na gruncie polskiej konstytucji, jest małżeństwo (...). Jakiekolwiek przywileje mogą być dawane formalnemu związku tylko małżeństwu - mówił.

- Pan wyczytuje z konstytucji, że jedyne przywileje mogą być ze związku z małżeństwem? - dopytywał go Piasecki.

- Jeżeli ktoś nie chce żyć małżeństwem, to żyje w związku nieformalnym - powiedział Wawer. Polityk Konfederacji ocenił, że "cała ta dyskusja jest jałowa". - Dlatego, że już widzimy, że najprawdopodobniej, mam nadzieję, że pan prezydent tę ustawę w tej formie zawetuje - powiedział.

- To jest dyskusja o czymś, co się nie wydarzy i służy tylko i wyłącznie odwróceniu uwagi od innych spraw - kontynuował, wskazując na "problem alienacji rodzicielskiej". Zapowiedział też projekt jego klubu w tej sprawie.

Wawer: mam nadzieję, że pan prezydent tę ustawę w tej formie zawetuje
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "To jest uruchomienie ciągu zdarzeń, którego nie sposób przewidzieć"
pc

"To jest uruchomienie ciągu zdarzeń, którego nie sposób przewidzieć"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
LGBTKonfederacjaPrawo i SprawiedliwośćLewicaKoalicja ObywatelskaKoalicja 15 październikaKarol NawrockiPolska 2050
Czytaj także:
shutterstock_1628972704
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
BIZNES
sypialnia, calmcation, quietcation, wakacje
Dokąd i jak będziemy podróżować w 2026 roku? Nowe trendy również w Polsce
BIZNES
GettyImages-2253873307
Niepewność Stocha przed drugą serią. Nieudany skok
RELACJA
imageTitle
Shiffrin poskromiona w slalomie. Sześć z rzędu zwycięstw i koniec
EUROSPORT
Dwie osoby na dachu autobusu
Dwie osoby na dachu autobusu. Nagranie
Poznań
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
WARSZAWA
Wypadek podczas policyjnej interwencji
Wypadek podczas pościgu. Trzy osoby w szpitalu, w tym policjanci
Wrocław
sklejka maduro
2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"
Świat
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
BIZNES
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
METEO
imageTitle
Falstart Majchrzaka w Australii. Przepadł już w kwalifikacjach
EUROSPORT
Namierzyli go "łowcy głów"
Szukali go od ponad roku. "Łowcy głów" wytropili go w Holandii
Lublin
imageTitle
Kolejny sportowiec na liście ofiar pożaru w Szwajcarii
EUROSPORT
Zabezpieczyli telefony komórkowe o wartości około 130 tysięcy złotych
108 zarzutów dla 23-latka. Zawierał umowy na drogie telefony
Lublin
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
BIZNES
imageTitle
Nie tylko ofiara, ale i bohater. Wrócił w płomienie, by ratować ukochaną
EUROSPORT
Do zderzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu
Próbował zawrócić, wtedy zderzył się z radiowozem
Poznań
Korea Północna przeprowadziła pierwszy w tym roku test pocisków balistycznych
Korea Północna wystrzeliła rakiety balistyczne. Pierwsza taka próba w tym roku
Świat
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
BIZNES
Pogoda w Słupsku
Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy
METEO
Pasjonatów skoków narciarskich w Polsce nie brakuje
Skaczą bez skoczni. W Pabianicach szukają drugiego Stocha
Rafał Kazimierczak
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
WARSZAWA
Awaria prądu w Berlinie
Część stolicy bez prądu. Blackout może potrwać kilka dni 
Świat
imageTitle
Dziesiąta porażka Spurs. Sochan w roli widza
EUROSPORT
Zginęła policjantka
Jechali na komisariat. Nie żyje policjantka
Olsztyn
imageTitle
Skoki z widokiem na cmentarz. Spoczywa tam współtwórca Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Szwajcaria, pożar, Crans-Montana
Zidentyfikowano kolejne ofiary pożaru w kurorcie
Świat
imageTitle
Pierwszy sprawdzian rywali Polaków. Niemcy pokazali pazur
EUROSPORT
praca biuro biurko shutterstock_277320227
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?
Łukasz Figielski
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica