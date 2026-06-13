Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ustawa o statusie osoby najbliższej czeka, a co zrobi prezydent Nawrocki? Wicemarszałek Sejmu: mamy argumenty

Karol Nawrocki
Jak przekonać prezydenta do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej? Zgorzelski: są co najmniej dwa argumenty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
W przyszłym tygodniu posłanka PSL Urszula Pasławska spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie podpisu pod ustawą o statusie osoby najbliższej - wynika z zapowiedzi wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego w "Faktach po Faktach". Polityk PSL wskazał argumenty, które mogą jego zdaniem przekonać głowę państwa. W TVN24 komentował też wizytę patostreamerów w Sejmie na zaproszenie Łukasza Mejzy.

Sejm przyjął pod koniec maja pakiet ustaw o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Po głosowaniu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. - Jestem strażnikiem konstytucji. W konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - podkreślił.

O tym, jak przekonać głowę państwa do podpisania ustawy, mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Są co najmniej dwa argumenty, które jeszcze mamy. Czy takie dwa atuty, które mamy jeszcze do wykorzystania - przekazał.

- Wiedząc oczywiście, co doradcy prezydenta sączą mu co dzień do ucha. Ja bym użył tego, że w kampanii wyborczej nie odżegnywał się od pochylenia się nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej - mówił Zgorzelski, nawiązując do wypowiedzi Nawrockiego w trakcie kampanii prezydenckiej.

Zgorzelski: w przyszłym tygodniu spotkanie z prezydentem

Jako drugi argument, który powinien przekonać Nawrockiego, wicemarszałek Sejmu wskazał na poparcie w sondażach. - Pan prezydent jako polityk musi na to zwracać uwagę - wskazał.

- Socjologowie często mówili, że jesteśmy - można powiedzieć - bardziej konserwatywnym społeczeństwem. Otóż okazuje się, że ta ustawa, która dostrzega problemy i potrzeby dwóch i pół miliona polskich obywateli, zyskała sympatię ludzi - podkreślił Zgorzelski.

Polityk PSL przypomniał, że w radzie parlamentarnej przy prezydencie Karolu Nawrockim jest posłanka PSL Urszula Pasławska - przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej. Według Zgorzelskiego Pasławska jest w radzie przy Nawrockim, aby "odkłamywać i odczarowywać".

- W końcu w przyszłym tygodniu spotka się z panem prezydentem. Taka jest wstępna agenda. Ostatecznie będzie chciała rozwiać wątpliwości pana prezydenta, żeby móc dać mu szansę podpisać [ustawę o statusie osoby najbliższej - red.] - zapowiedział Zgorzelski.

Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę cywilnoprawną u notariusza, rejestrowaną następnie w urzędzie stanu cywilnego.

Ma to umożliwić między innymi wspólność majątkową i wspólne rozliczanie podatku dochodowego, zapewnić dostęp do informacji medycznej, dać prawo do decyzji o pochówku, prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, dziedziczenie testamentowe, możliwość wzajemnej alimentacji i prawo do mieszkania.

Zgorzelski: patoposeł zaprosił patopostreamera

Gość TVN24 był też pytany o zaproszenie patostreamerów do Sejmu przez byłego posła PiS Łukasza Mejzę. W środę polityk przechadzał się po sejmowych korytarzach w towarzystwie Daniela Zwierzyńskiego, znanego jako Daniel Magical, i jego partnerki - także patostreamerki.

- Wstyd i oburzenie, że do tego doszło. Oczywiście są przepisy, które pozwalają posłowi zaprosić gościa w ramach procedur, ale uważam, że nie można tak tego pozostawić i na najbliższym Prezydium Sejmu z pewnością tym się zajmiemy - komentował Zgorzelski w "Faktach po Faktach".

- Patoposeł zaprosił patostreamera - ocenił wprost polityk PSL. Dopytywany, co można teraz zrobić lub zmienić, wicemarszałek Sejmu odpowiedział: - Trzeba będzie zmienić zasady gry (...) trzeba będzie zrobić zasady, które nie pozwolą każdego, kogo tylko przyjdzie do głowy posłowi, zaprosić do Sejmu.

Zgorzelski: patoposeł zaprosił patostreamera do Sejmu
Źródło: TVN24

Grzegorz Kajdanowicz dociekał, kto będzie kontrolował gości posłów i czy będzie to Kancelaria Sejmu: - Niestety będzie to dłużej trwało, ale trzeba to robić - odparł Zgorzelski.

Jak pisaliśmy wcześniej w TVN24+, Kancelaria Sejmu przyjrzy się zaproszeniu patoinfluencerów przez posła Łukasza Mejzę.

OGLĄDAJ: Prezydent podpisze ustawę o osobie najbliższej? "Są co najmniej dwa argumenty, które mamy jeszcze do wykorzystania"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
Sejm Wita
Polska z jednym medalem mistrzostw świata Tokio 2025
Dlaczego świat nam odjechał?
Rafał Kazimierczak
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
Piotr ZgorzelskiPolskie Stronnictwo LudoweKarol NawrockiLGBTPrawa człowieka
Czytaj także:
Donald Trump
Zamieszanie wokół porozumienia USA i Iranu
Świat
Burza
Gdzie jest burza?
METEO
Burza, noc
Tu wciąż będzie groźnie. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Majchrzak powalczy o pierwszy tytuł. Kiedy finał Polaka?
EUROSPORT
Katar - Szwajcaria na mundialu 2026
Potwierdzona dominacja. Szwajcaria szybko objęła prowadzenie
RELACJA
48 min
pc
"Gdybyśmy przez 20 lat nie produkowali ubrań, nic by się nie stało". Agata Buzek ostro o konsumpcji
Rozmowy o końcu świata
Opady
To nie koniec deszczu. Mapy pokazują, gdzie go dopada
METEO
imageTitle
Wielkie widowisko w Lidze Mistrzów. Barcelona wraca do finału
EUROSPORT
Bocian w blocie
Nie wiedzieli do końca, kogo ratują. "Było zdziwienie"
METEO
imageTitle
Vinicius Junior uchylił rąbka tajemnicy. "Porozmawiamy po mundialu"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Konferencja z konfliktem w tle. Zełenski przyjedzie do Gdańska?
Polska
Karolina Fronik i Marta Kowalska
Sukces przyszedł z zaskoczenia. Jak młode filmowczynie z Polski zachwyciły Nowy Jork
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Russell wywalczył pole position w Barcelonie
EUROSPORT
Lej kondensacyjny w rejonie miejscowości Nowa Różanka
Lej kondensacyjny pojawił się na Mazurach
METEO
Karol Nawrocki
"Dobra i zła" wiadomość dla Karola Nawrockiego
Polska
imageTitle
Mistrz wielkoszlemowy pokonany. Majchrzak w finale turnieju ATP
EUROSPORT
Działania policji na posesji w Lutoryżu
32 płody zakopane na posesji. Patomorfolożka aresztowana
Rzeszów
imageTitle
Ważny tydzień przed Chwalińską. W grze dzika karta do Wimbledonu
EUROSPORT
imageTitle
Isaac del Toro dał popis na Grand Colombier
EUROSPORT
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Tak wyglądała parada w Londynie. Uwagę przykuł strój Kate i następca tronu
Świat
imageTitle
Kradziono go dwukrotnie, próbował nawet Hitler
EUROSPORT
25. Parada Równości
"Parada jest taka sama jak Warszawa - otwarta, tolerancyjna i różnorodna"
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Donald Trump w Davos
Kulisy zaproszenia Nawrockiego na urodziny Trumpa
W kuluarach
Lato, chmury, burza, gorąco
Nawet 28 stopni. Wiemy, kiedy zrobi się gorąco
METEO
imageTitle
Obrońcy tytułu poza finałem Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Marciniak wkracza do gry. Znów posędziuje Messiemu
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna miał znęcać się nad psem
Bił psa i podnosił go za obrożę
Trójmiasto
Władimir Putin
Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. "Systemowe działanie Rosji"
Łukasz Figielski
Mężczyzna udostępnił dane do konta (zdjęcie ilustracyjne)
Wydał wszystkie oszczędności, zaciągnął kredyty
WARSZAWA
45 min
pc
Armenia zagłosowała wbrew Putinowi. Ten odpowiada sankcjami
Podcast o zagranicy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica