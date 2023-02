Ustawa o SN skierowana do TK. Belka: prezydent oddał sprawę w ręce ciała, które jest wysoce skompromitowane

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o sądach do Trybunału Konstytucyjnego. - Mają rację Ci, którzy mówią, że pieniądze z KPO nam się oddalają. Zawartość nowelizacji tej ustawy jest wysoce niedoskonała - mówił w "Faktach po Faktach" Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek w orędziu, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. - To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją - dodał. Jednocześnie zaapelował do sędziów TK o niezwłoczne zajęcie się nowelą.