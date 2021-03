Prezydent podpisał krytykowaną przez opozycję ustawę o służbie zagranicznej

Utworzenie odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej oraz zmiana struktury stopni dyplomatycznych – to niektóre założenia ustawy o służbie zagranicznej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy zakładają między innymi, że najwyższym stopniem będzie minister pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador.

Sejm w lutym uchwalił ustawę o służbie zagranicznej. We wtorek Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała, że ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawa zakłada, oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych – najwyższym stopniem będzie minister pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 roku Instytutowi Pamięci Narodowej.

Ponadto, według nowych przepisów, dyplomata może być oddelegowany do wykonywania obowiązków w Kancelarii Prezydenta. Sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów specjalnych.

Szerokie kompetencje dla Szefa Służby Zagranicznej

Szef SZ miałby w sposób całościowy kierować służbą zagraniczną, organizować szkolenia, wskazywać kryteria oceny członków służby zagranicznej. Ma on ponadto kierować procesem zarządzania zasobami ludzkimi, nadawać stopnie dyplomatyczne, kierować Akademią Dyplomatyczną oraz przygotowywać projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej. Do jego zadań będzie należało również monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia członków korpusu służby zagranicznej.

Zmiana struktury stopni dyplomatycznych

"To jest o nowych kadrach, nowej elicie PiS-u"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski stwierdził, że projekt nie jest "o służbie zagranicznej, tylko o nowych kadrach Zjednoczonej Prawicy w dyplomacji, o niczym więcej". - Nie miejcie państwo złudzeń – w tym projekcie nie chodzi o wzmocnienie polskiej dyplomacji, polskiej siły za granicą. W tym projekcie nie chodzi o usunięcie błędów, które miały miejsce w ustawie z 2001 roku i w praktyce III RP. To jest o nowych kadrach, nowej elicie PiS-u – powiedział Zalewski.

Poseł Koalicji Polskiej Władysław Teofil Bartoszewski ocenił, że "jest to skrajne upolitycznianie służby zagranicznej".

Poseł Lewicy Andrzej Szejna krytykował PiS za sposób prac nad ustawą oraz brak konsultacji ze środowiskiem naukowym, dyplomatami i przedstawicielami służby cywilnej. Jego zdaniem na mocy projektowanych przepisów zostaną wyrzuceni "najbardziej doświadczeni dyplomaci", a w służbie zagranicznej pracować będą nominaci partyjni. W tym kontekście Szejna wskazywał na obniżenie wymagań wobec kandydatów do służby zagranicznej.

Poseł Krystian Kamiński z Konfederacji ocenił, że "jest to całkowity bubel, nie poprawi nic w naszej dyplomacji". - Mało, sami teraz już nie wiecie, co w nim jest – powiedział, zwracając się do rządzących.