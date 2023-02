Decyzja prezydenta w sprawie ustawy o sądach. "Politycznie jest to ruch katastrofalny w swoich następstwach"

To decyzja, która faktycznie oddala środki z Krajowego Planu Odbudowy - ocenił w "Jeden na Jeden" Krzysztof Kwiatkowski. Senator komentował decyzję prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o sądach. Mówił też o aktualnej sytuacji w Trybunale.

Kwiatkowski: nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy Trybunał zajmie się tą sprawą

Senator ocenił, że "po decyzji prezydenta jeszcze bardziej się oddalają". - W przypadku skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj jest targany takimi wewnętrznymi sprzecznościami, ja na pytanie, czy w ogóle się tą sprawą zajmie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mogę tylko analizować, czy szanse są większe, czy mniejsze. To wygląda kompletnie niepoważnie - mówił Kwiatkowski.

Dopytywany, jak rozumie decyzję prezydenta, gość TVN24 odparł, że "politycznie jest to ruch katastrofalny w swoich następstwach". - Dlaczego? Jeżeli jest grupa sędziów, która kontestuje mandat Julii Przyłębskiej do kierowania pracami Trybunału, to przecież jeśli oni mówią, że ona nie jest prezesem Trybunału, to tym bardziej powiedzą, że nie ma prawa zwoływać posiedzenia, na którym ta sprawa miałaby być rozstrzygnięta - zwracał uwagę.