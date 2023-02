Kamiński: obóz władzy, wbrew nazwie, jest już kompletnie zdezintegrowany

Póki rządzi Jarosław Kaczyński, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą zablokowane - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska-PSL), odnosząc się do wniosku prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o sądownictwie, uznał, że "obóz władzy, wbrew nazwie Zjednoczona Prawica, jest już kompletnie zdezintegrowany".

Prezydent Andrzej Duda poinformował 10 lutego, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem rządzących spełnia ona wymogi Komisji Europejskiej dla odblokowania miliardów z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Los ustawy w Trybunale jest niepewny, bowiem trwa tam konflikt w sprawie kadencji prezes Julii Przyłębskiej.

W sobotę prezydent podczas konferencji prasowej podsumowującej jego ostatnią aktywność dyplomatyczną, powiedział, że wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach trafi do Trybunału Konstytucyjnego "w najbliższych dniach". - W tej chwili kończymy w Kancelarii Prezydenta przygotowanie tego wniosku w pełnej wersji - dodał.

Kamiński: w obozie władzy są takie konflikty, że kwestia pieniędzy z KPO schodzi na dalszy plan

Do wniosku prezydenta do TK odnieśli się w niedzielę goście "Faktów po Faktach".

Wicemarszałek Senatu (Koalicja Polska-PSL) Michał Kamiński powiedział, że "ofensywa dyplomatyczna w żaden sposób nie uniemożliwia prezydentowi skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza, że prezydent sam zaapelował o to, by Trybunał się nim jak najszybciej zajął".

- Myślę, że obóz władzy, wbrew nazwie Zjednoczona Prawica, jest już kompletnie zdezintegrowany i mam wrażenie, że tam są już na takim poziomie konflikty i na takim poziomie wzajemne nierozumienie, że coś, co my słusznie nazywamy interesem Rzeczpospolitej, a z całą pewnością pieniądze z KPO są w interesie Rzeczpospolitej, jest czymś, co już zupełnie schodzi na dalszy plan - ocenił.

Dodał, że "nie tylko rząd między sobą jest w tej sprawie pokłócony". Wskazał tu na konflikt Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim. - Oni są pokłóceni z prezydentem, prezydent wysyła go (wniosek-red.) do Trybunału Konstytucyjnego, który jest też między sobą pokłócony - mówił Kamiński.

Joński: póki rządzi Kaczyński pieniądze z KPO będą zablokowane

Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówił, że PiS zbudował taki system sprawiedliwości, żeby "ludzie PiS-u byli bezkarni i tak jest". - Żeby odblokować te pieniądze, oni by musieli naprawić ten wymiar sprawiedliwości. To nie jest w ich interesie, bo wielu z nich by musiało karnie odpowiedzieć - za Ostrołękę, za respiratory, za wybory kopertowe, za wille ostatnio, NCBR - ocenił.

Dodał, że "póki rządzi Kaczyński, te pieniądze będą zablokowane".

