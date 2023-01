Mateusz Morawiecki apeluje do Senatu o jak najszybsze prace nad ustawą o sądach. Premier oczekuje, że bez poprawek

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby "nie zwlekać, tylko jak najszybciej zwołać posiedzenie". Jak powiedział, najlepiej byłoby, gdyby Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw bez poprawek. Zdaniem szefa rządu, pierwsze pieniądze z KPO mogłyby trafić do Polski w trzecim lub czwartym kwartale tego roku.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw, która według PiS ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W głosowaniu żadna z 14 poprawek opozycji nie uzyskała poparcia. Po głosowaniu szef klubu KO Borys Budka powiedział dziennikarzom, że w Senacie zostaną przyjęte poprawki.

Premier z apelem do marszałka Senatu

Premier Mateusz Morawiecki w sobotnim wywiadzie dla RMF FM przyznał, że dzięki wstrzymaniu się od głosu części opozycji nadal można pracować nad tymi przepisami. - Przynajmniej część opozycji zachowała się właściwie - oświadczył. - Apeluję do marszałka Senatu, by nie zwlekać, tylko jak najszybciej zwołać posiedzenie Senatu. Projekt ustawy był znany od dawna, w związku z tym nie ma co przedłużać tego procesu – dodał premier.

Szef rządu wyraził przekonanie, że "większość klasy politycznej zrozumie jak ważne jest to, że KPO powinno zostać przyjęte, zwłaszcza w dobie wojny na Ukrainie".

Pytany, co powinien zrobić Sejm po ewentualnym wprowadzeniu przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy, odparł: - Będę prosił o to, żeby jak najszybciej przejść przez tę procedurę, odrzucić poprawki, jeżeli takie się pojawią. Najlepiej byłoby, gdyby Senat przyjął tę ustawę, przecież zatwierdzoną przez Komisję Europejską, bez poprawek.

Morawiecki o postawie Solidarnej Polski

Pytany o postawę Solidarnej Polski, która głosowała przeciwko nowelizacji, Morawiecki powiedział, że ugrupowanie to podkreśla ryzyka związane z tymi przepisami. - Racje, które oni nam przedstawili, były także wyłożone w sposób bardzo rzeczowy. I to nie jest tak, że ja nie podzielam ich w żadnym stopniu. Te obawy również podzielam. Zwłaszcza, że byliśmy nieraz traktowani nie fair przez Komisję Europejską. Tylko polityka to jest sztuka realizacji celów w tych okolicznościach, w których się znajdujemy - mówił.

Zapewnił, że Zjednoczona Prawica nadal będzie "zjednoczona".

Solidarna Polska w całości głosowała przeciwko nowelizacji PiS w sprawie sądownictwa. Morawiecki dziękuje Ziobrze TVN24

Pierwsze pieniądze z KPO mogłyby trafić do Polski " w trzecim, czwartym kwartale tego roku"

Według szefa rządu, pierwsza transza pieniędzy z KPO może trafić do Polski w drugiej połowie roku. - Myślę, że w trzecim, w czwartym kwartale tego roku, transza może trafić. Natomiast wniosek o środki z KPO chcemy skierować dosłownie po wejściu ustawy wiatrakowej na agendę Sejmu, czyli prawdopodobnie za około 10 dni – dodał.

Zapewnił, że projekt ustawy o SN został przedstawiony zespołowi negocjacyjnemu po stronie Komisji Europejskiej. - Została uznana jako ta, która wypełnia zapisy kompromisu. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska teraz sama sobie zaprzeczała, ale różne rzeczy widziałem w przeszłości, wiec ręki bym sobie nie dał obciąć - powiedział premier.

Morawiecki: wystartuję w wyborach parlamentarnych ze Śląska

Morawiecki został zapytany, "czy po takim ciężkim roku nie myśli o politycznej emeryturze". - Czy ja wyglądam na emeryta? Jeszcze z ćwierć wieku zamierzam powalczyć w tych różnych obszarach – odpowiedział. Poinformował, że podjął decyzję o starcie w najbliższych wyborach parlamentarnych. O mandat będzie walczył, tak jak w poprzednich wyborach, na Śląsku.

