Premier Morawiecki pytany o decyzję prezydenta i sytuację w Trybunale Konstytucyjnym

Jaki będzie los ustawy o sądach w Trybunale Konstytucyjnym? Kiedy środki z KPO mogą trafić do Polski? O tym w Otwocku mówił premier Mateusz Morawiecki. - Nie mam wątpliwości, że Trybunał jest w pełni sterowną instytucją, pod właściwym kierownictwem i to nie jest moja prerogatywa, aby rozstrzygać czas trwania takiej ważnej sprawy - mówił. Szef rządu ocenił też decyzję Andrzeja Dudy, który nie podpisał nowelizacji ustawy o sądach i wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent nie podpisał ustawy, skierował ją do Trybunału. Morawiecki: postąpił jak najbardziej zasadnie, słusznie

Morawiecki wyraził przy tym "absolutną pewność", że środki z Krajowego Planu Odbudowy trafią do Polski. - Będą przychodzić jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w pierwszej połowie, jeżeli uda się zakończyć proces legislacyjny . Jeżeli nie, to w drugiej połowie - mówił.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Premier komentuje

Pytany, czy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym nie spowoduje opóźnienia sprawy, premier odparł: - Nie mam wątpliwości, że Trybunał jest w pełni sterowną instytucją, pod właściwym kierownictwem, przewodnictwem i to nie jest moja prerogatywa, aby rozstrzygać czas trwania takiej ważnej sprawy. To są pytania, które należy kierować oczywiście do Trybunału, ale jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny podejmie właściwe decyzje, we właściwym czasie.