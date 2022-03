O jeden głos od bezkarności. PiS przegrywa w Sejmie

Sejm przyjął kilkanaście poprawek Senatu do ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jedna z poprawek wykreśla przepisy o tak zwanej bezkarności funkcjonariuszy publicznych i przedsiębiorców. - Przegraliśmy głosowanie w tej sprawie jednym głosem, takie jest prawo demokracji - powiedział dziennikarzom wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Jak głosowali posłowie w sprawie poprawki wykreślającej przepisy o bezkarności

"Przegraliśmy głosowanie jednym głosem"

Również szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że "dobrze że bezkarność przepadła". - Przyjęcie ustawy o uchodźcach powinno być ponad podziałami politycznymi, a jeżeli mówimy o ciężkiej pracy w tym tygodniu, to oczywiście się opłaciła. PiS nie musiał wprowadzać takich ohydnych przepisów - mówił. Dodał, że "bezkarność była pomysłem, by uniewinnić wielu działaczy PiS za pandemię i różnego rodzaju przekręty, teraz tego nie będzie i dobrze, bo to prawo powinno służyć głównie uchodźcom".

Bez przepisu o tak zwanej bezkarności

Polemika Budki i Schreibera

- To głosowanie to kolejna szansa dla państwa, aby udowodnić, że ustawa, którą wspólnie procedowaliśmy i poparliśmy nie służy wam po to, by ukryć te wszystkie nieprawidłowości, które zdarzyły się przez ostatnie lata: respiratory, maseczki, kontenery PCK, a teraz na tragedii ludzkiej próbujecie wpisać bezkarność dla władzy - mówił Budka. Dodał, że niektórzy posłowie PiS "okazali się przyzwoici, bo komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła poprawkę Senatu". - Apeluję o elementarną przyzwoitość. Czy naprawdę jesteście na tyle uczciwi, żeby obejść się bez tej poprawki, czy musicie mieć zezwolenia na kradzież? - pytał szef klubu KO.