Siedem godzin obrad nad sporną ustawą. "Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni"

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich usunięcie ograniczenia uboju rytualnego. Jan Maria Jackowski wyraził ubolewanie, że w Sejmie nie odbyła się poważna debata na temat noweli. - Tysiące polskich rolników zostało obrażonych, przedstawianych jako mordercy zwierząt - powiedział. - Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni tą ustawą - dodał senator Zdzisław Pupa z PiS.

Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi w czwartek przez prawie siedem godzin rozpatrywała nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która między innymi zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt.

Oprócz druku noweli senatorowie otrzymali kilkadziesiąt opinii na jej temat od organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, od tych zajmujących się hodowlą czy przetwórstwem mięsnym oraz kilkanaście uwag obywatelskich. Długą listę uwag i zastrzeżeń do noweli przygotowało również Biuro Legislacyjnego Senatu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że głosowania nad poprawkami odbędą się dopiero bezpośrednio przed zaplanowanym na 13 października posiedzeniem Senatu.

Zastępca szefa kancelarii premiera Paweł Szrot oświadczył, że "około 80 procent" poprawek, wskazanych przez senackich legislatorów, jest dla rządu do przyjęcia. Są jednak takie, zastrzegł, które nie zyskają rekomendacji. Nie podał dokładnie, o które poprawki chodzi, ale zapowiedział przekazanie stanowiska na piśmie.

Przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Grzegorz Puda podkreślił, że analizy Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazują, iż hodowla zwierząt futerkowych jest branżą schyłkową, a dodatkowo obciążoną wieloma problemami natury społecznej i etycznej. Według niego jedynym liczącym się rynkiem dla wołowiny z uboju rytualnego jest Izrael i jest to 4 procent eksportu tego mięsa, a udział ma się kurczyć.

Koalicja Obywatelska poprawki dotyczące zwierząt domowych

Wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Małgorzata Tracz wyraziła nadzieję, że senatorowie poprą przełomową, jej zdaniem, nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Posłanka poprosiła senatorów, by zapoznali się z listą kilkunastu poprawek przygotowanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących, jak mówiła, dobrostanu zwierząt domowych.

Poinformowała, że poprawki dotyczą między innymi ograniczeń w dysponowaniu zwierzętami domowymi, obowiązku utrzymywania ich z zapewnieniem dostępu do światła oraz zakazu utrzymywania ich na uwięzi. Ponadto mają sprecyzować czynniki uniemożliwiające pełnienie funkcji kierownika schroniska dla zwierząt; odnoszą się także do opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz konkretyzują obowiązki gmin w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Według Tracz, w poprawkach zaproponowanych przez organizacje pojawia się też kwestia nadania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt. Tracz zaapelowała do senatorów, by wzięli pod uwagę pojawiające się głosy o potrzebie uzupełnienia ustawy o zapisy o czipowaniu zwierząt domowych i stworzenie centralnej bazy zwierząt oznakowanych. Według niej to pomoże zapobiec bezdomności zwierząt.