Jaka będzie decyzja Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o ochronie zwierząt? "Prezydent wyznaczył pewne zasady"

Przedstawiciele różnych środowisk, między innymi hodowców, organizacji rolniczych i weterynarzy zwracają się do prezydenta Andrzeja Dudy, aby rozmawiać o noweli ustawy dotyczącej zwierząt. Cały czas trwają konsultacje w tej sprawie - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

- Prezydent wyznaczył pewne zasady, co do tych rozwiązań, które powinny być przyjęte (w nowelizacji - red.), mówił o nich na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie i mamy nadzieję, że te postulaty zostaną spełnione. Na pewno prezydent przy podejmowaniu decyzji będzie się kierował tymi wyznaczonymi przez siebie celami - zaznaczył Spychalski.

Prezydent: dobrostan zwierząt jest dla mnie bardzo ważny

Prezydent zapewniał wówczas, że dobrostan zwierząt jest dla niego bardzo ważny. - To, aby były traktowane humanitarne, aby żyły w jak najlepszych warunkach. Ale nie można w tym wszystkim zapominać o tym, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia, jego i jego rodziny. O tym także w czasie każdych prac legislacyjnych, parlamentarnych trzeba pamiętać - powiedział wówczas Duda.

Co prezydent zrobi z ustawą o zwierzętach? Spychalski: trzeba poczekać na ostateczny kształt ustawy

Spychalski pytany przez PAP, do jakiej decyzji w sprawie nowelizacji skłania się obecnie prezydent, odparł że nie ma jeszcze ostatecznego kształtu przepisów. - Dziś mamy taką sytuację, że Senat zakończył prace nad ustawą, zgłosił poprawki. Pytanie jak do tych poprawek odniesie się Sejm, bo samo zgłoszenie poprawek przez Senat nie powoduje, że te poprawki są przyjęte. Trzeba poczekać na to, jak Sejm te poprawki rozpatrzy, żeby też znać ostateczny kształt ustawy - powiedział.