Część senatorów PiS przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. Pęk: możliwe wykluczenie lub zawieszenie

Siedmiu senatorów złamało dyscyplinę partyjną

Jeden senator KO przeciwko przyjęciu ustawy

PSL przeciwko przyjęciu ustawy. Lewica wstrzymała się od głosu

Pęk: kierownictwo PiS zadecyduje o konsekwencjach

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) został zapytany przez dziennikarzy, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec senatorów PiS, którzy złamali dyscyplinę w środowym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. - To jest pytanie do kierownictwa partii przede wszystkim i do kierownictwa klubu, nie do mnie, jako wicemarszałka Senatu - oświadczył Pęk.